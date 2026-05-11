De rel rond de bondscoachpositie bij Curaçao laait verder op. Een deel van de spelers wil Dick Advocaat terug tijdens het WK, ten koste van de huidige bondscoach Fred Rutten. Columnist Hugo Borst schiet Rutten te hulp en vertelt daarbij een verhaal over Wim Kieft dat alles zegt over de trainer.

Rutten werd gevraagd als bondscoach van Curaçao, maar tipte uiteindelijk Advocaat bij de bond. Die kon de klus, zoals wel vaker, natuurlijk niet weigeren en loodste het Caribische eiland naar een historisch eerste WK-deelname. De historische avond zelf kon hij niet meemaken, want hij moest voortijdig vertrekken vanwege de ernstige ziekte van zijn dochter. Rutten nam de fakkel over en leek met Curaçao naar het WK af te reizen.

Nu het beter gaat met Advocaats dochter, stak een lobby de kop op om hem voor het WK terug te halen. Een deel van de spelers wil hem terug, de heren van Vandaag Inside wakkeren dat vuur aan en ook hoofdsponsor Corendon zette zwaar in op Advocaat als boegbeeld. Toen de bond besloot dat Advocaat niet terugkeert, trok Corendon na het WK de stekker eruit als sponsor. Een gevoelig verlies voor de kleine voetbalbond.

'Ik snap Dick nu even niet'

"Ik ben erg op Dick gesteld geraakt. Maar ik snap hem nu even niet", schrijft Hugo Borst in een column in het AD. De reden voor zijn onbegrip: Advocaat heeft de kans om het leven van een goede collega te veraangenamen, maar laat dat vooralsnog na. Ook Wim Kieft liet zich al eerder horen. "Sowieso is het belachelijk dat een spelersgroep na zo'n korte periode met Rutten hun voorkeur laat lekken om zo zijn positie onherstelbaar te ondermijnen", schreef hij in De Telegraaf.

Rutten verdient dit volgens Borst simpelweg niet en hij onderbouwt dat met een concreet voorbeeld. Toen Wim Kieft diep in de problemen zat, was het Rutten die het voortouw nam om hem te helpen met aandacht, met het organiseren van een steungroep en met geld. "Fred Rutten maakte het, met hulp van anderen, in orde", schrijft Borst. "Zo iemand verdient onvoorwaardelijke steun. Fred Rutten is bescheiden, collegiaal, integer. Hij is de veiligste haven waar een mens in nood kan aanmeren."

Borst is ook duidelijk over wat Advocaat moet doen. Hij zou de rebellerende spelers direct tot de orde moeten roepen. "Kappen nou. Jullie gaan het met Fred doen. Een betere trainer kunnen jullie je niet wensen tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust", aldus Borst, die Rutten op het zelfde niveau als Guus Hiddink en Henk ten Cate plaatst.

Historisch WK

Curaçao speelt zijn eerste WK-wedstrijd op 14 juni tegen Duitsland. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Ivoorkust en Ecuador, een loodzware poule voor het kleine Caribische eiland. Rutten vertrekt maandag naar Curaçao om de WK-selectie bekend te maken, een belangrijk moment in de aanloop naar het toernooi.

Voor Curaçao is het sowieso al een historisch toernooi, het eiland doet voor het eerst mee aan een WK. Maar met de rel rond de trainerspositie, het vertrek van hoofdsponsor Corendon en de teleurstellende resultaten onder Rutten zijn de omstandigheden verre van ideaal. Of Rutten en zijn selectie die onrust naast zich neer kunnen leggen, zal moeten blijken op het grootste voetbalfeest ter wereld.

