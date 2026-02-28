De VAR krijgt vanaf komende zomer meer gezag in het voetbal. De videoscheidsrechter krijgt dan de mogelijkheid om bij meer incidenten in te grijpen, ook al op het WK.

Zo gaat de VAR ook beoordelen of hoekschoppen en tweede gele kaarten terecht zijn gegeven. Dat heeft de internationale spelregelorganisatie IFAB besloten tijdens de jaarlijkse vergadering in Wales. Het controleren van gegeven hoekschoppen mag niet tot vertraging van het spel leiden.

De IFAB nam ook andere maatregelen om het tempo van het spel te bevorderen. Zo kan een scheidsrechter bij tijdrekken tijdens een ingooi of doeltrap, een aftelklok van vijf seconden instellen. Als het spel daarna nog niet is hervat, gaat de ingooi naar de tegenpartij of verandert de doeltrap in een hoekschop. Bij een wissel moet de gewisselde speler binnen tien seconden het veld verlaten. Anders mag de invaller pas bij het volgende dode spelmoment het veld in.

De regels gaan komende zomer in en kunnen dus ook al gelden tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Problemen in Mexico

Ondertussen is het erg onrustig in Mexico, een van de drie landen waar het WK georganiseerd wordt. De FIFA zou daarom serieus overwegen om enkele wedstrijden te verplaatsen. Tot nu toe heeft de FIFA nog geen officiële verklaring afgelegd over de te volgen koers, terwijl het WK nog maar enkele maanden verwijderd is. Mochten de spanningen echter aanhouden, dan zullen er maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid te garanderen voor de duizenden fans die de wedstrijden van het toernooi in het land zullen bijwonen.

