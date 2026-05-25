Antonio Conte heeft na twee jaar als coach van Napoli zijn vertrek aangekondigd. Dat betekent goed nieuws voor Noa Lang, die na deze zomer juist terugkeer naar de Italiaanse club.

Zijn vertrek maakte de 56-jarige Conte bekend na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Udinese, die met 1-0 werd gewonnen. Napoli eindigde daarmee achter kampioen Internazionale als tweede in de Serie A. Vorig seizoen ging de landstitel naar Napoli.

Conte zei dat hij voorzitter Aurelio De Laurentiis een maand geleden al had laten weten te vertrekken. De voormalige middenvelder noemde "veel negativiteit" binnen Napoli als reden.

Bondscoach Italië

Conte wordt genoemd als bondscoach van Italië, dat zich voor de derde keer op rij niet voor het wereldkampioenschap wist te plaatsen. Gennaro Gattuso moest begin april vertrekken nadat hij met de Italianen in de play-offs verloor van Bosnië en Herzegovina.

"Ik weet nog niets over mijn toekomst. Misschien neem ik zelfs een pauze om uit te rusten", aldus Conte, die van 2014 tot 2016 bondscoach van de Italianen was en eerder aangaf die rol graag weer te vervullen.

Noa Lang

Voor de Nederlandse buitenspeler Noa Lang lijkt het juist goed nieuws dat Conte de deur achter zich dicht trekt. De Nederlander werd vorig jaar zomer naar Napoli gehaald, maar hij bleek al snel niet goed op te kunnen schieten met de Italiaanse hoofdtrainer. Lang speelde zelden en moest het doen met enkel invalbeurten, waardoor hij eieren voor zijn geld koos. Met het oog op het WK besloot hij in de zomer te kiezen voor een uitleenbeurt bij Galatasaray.

Lang speelde bij Galatasaray ook niet alles, vanwege onder andere een blessure, maar in de duels die hij speelde, maakte hij wel impact. Toch besloten de Turken de koopclausule voor de Nederlander niet te activeren en dus keert hij terug naar Napels. Daar hoopt Lang weer voor zijn kans te gaan na een goed WK met Oranje. Zonder Conte en met een nieuwe coach kan de aanvaller daar dus ook met een schone lei beginnen.

