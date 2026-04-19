De Premier League wordt opnieuw opgeschrikt door racisme. Zaterdagavond, nota bene tijdens het 'No Room For Racism'-weekend, werd Tottenham Hotspur-verdediger Kevin Danso het doelwit van racistische berichten op sociale media. De club reageerde zondag met een duidelijk statement.

Danso was betrokken bij de late gelijkmaker van Georginio Rutter, waardoor Tottenham in blessuretijd een broodnodige zege uit handen gaf en de degradatiestress alleen maar toenam. De verdediger verloor in zijn eigen zestien pijnlijk de bal, waarna Brighton kon profiteren en via Rutter alsnog gelijkmaakte. Sommige fans grepen dat aan om de Oostenrijkse verdediger online te belagen met racistische uitingen. "En het gaat helaas nog steeds door", schrijft de club op haar website.

Tottenham geeft duidelijk signaal af

Tottenham spreekt in haar statement van 'afschuwelijk en ontmenselijkend racisme'. "Gedrag dat zonder twijfel strafbaar is. Het zal niet worden getolereerd", aldus de club. Tottenham benadrukt ook dat prestaties op het veld nooit als excuus mogen dienen. "Kritiek op prestaties hoort bij het spel. Racisme niet."

De club uit Noord-Londen laat het er niet bij zitten. Alle geïdentificeerde berichten zijn gemeld bij de Metropolitan Police, bij autoriteiten in de landen waar de daders zich bevinden én bij de betrokken socialemediaplatforms. De club laat weten tot het uiterste te gaan en aandringen op de zwaarst mogelijke straffen. Mogelijke gevolgen voor daders zijn gevangenisstraffen, stadionverboden en strafbladen.

Since yesterday’s fixture against Brighton, which took place during the Premier League’s No Room For Racism weekend, Kevin Danso has been, and continues to be, subject to significant and abhorrent racist abuse on social media.



— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 19, 2026

Tegelijkertijd spreekt de club haar onvoorwaardelijke steun uit richting de verdediger. "Kevin heeft onze volledige en onvoorwaardelijke steun, als speler én als mens. Niemand binnen deze club staat er ooit alleen voor", aldus Tottenham. De club werkt daarnaast samen met gespecialiseerde externe partijen om daders te traceren.

Terugkerend probleem

Het is niet de eerste keer deze maand dat een Premier League-club zich genoodzaakt ziet een dergelijk statement te delen. Vorige week kwam ook Sunderland nog met een verklaring na racistische uitingen richting Brian Brobbey en Lutsharel Geertruida. Brobbey kreeg de berichten naar zijn hoofd na een incident met Tottenham-aanvoerder Christian Romero. De club waas woest. "Racisme is ongehoord en heeft geen plaats in onze sport of beschaving", klonk het.

Degradatiestrijd

De racistische berichten komen op een moeilijk moment voor Tottenham. De club staat op de achttiende plek in de Premier League en heeft respectievelijk één en twee punten achterstand op West Ham en Nottingham Forest. Met een lastig programma in het verschiet ziet het er somber uit voor de club die vorig jaar nog de Europa League won en nog nooit is gedegradeerd uit de Premier League.