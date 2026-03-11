Crysencio Summerville stond er goed op bij bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal, maar de vleugelaanvaller van West Ham United kan een voorlopige streep door zijn Oranje-debuut zetten. Na ophemelende woorden van de bondscoach afgelopen weekend liep de voetballer met Surinaamse roots tegen een persoonlijk drama aan.

De 24-jarige Summerville is vooral in 2026 uitstekend bezig. Hij hielp degradatiekandidaat West Ham met zeven goals aan belangrijke punten in de Premier League. Maandag in de FA Cup-wedstrijd tegen Brentford kreeg hij rust, maar moest hij in de tweede helft invallen. Volgens Engelse media heeft hij in zijn 45 minuten, verlenging en penalty's een kuitblessure opgelopen en staat hij enkele weken buitenspel.

Geen oefeninterlands

Daardoor kan Summerville een oproep voor de oefeninterlands eind deze maand wel vergeten. Het Nederlands elftal speelt in aanloop naar het WK voetbal tegen Noorwegen (27 maart in de Johan Cruijff Arena) en Ecuador (31 maart in het Philips Stadion) en doet dat zonder Summerville. Koeman had bij Goedemorgen Eredivisie zondagochtend nog gezegd dat hij onder de indruk was van Summerville en dat hij in beeld is voor Oranje.

WK voetbal

Summerville zat al eens in de voorselectie van Oranje, maar wacht nog altijd op zijn debuut. Ondertussen heeft ook Suriname interesse in de diensten van Summerville, maar heeft de vleugelaanvaller nog geen keuze hoeven maken tussen de twee landen. Suriname is nog niet geplaatst voor het WK voetbal en moet nog twee tegenstanders overleven in de play-offs om het debuut te maken. Nederland zit in een groep met Tunesië, Japan en een Europees play-offland. De blessure van Summerville is gelukkig voor hem niet al te ernstig, waardoor hij nog hoop mag houden op een oproep voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Suriname

"Stiekem heb ik ook nog een beetje hoop op Summerville”, zei Suriname-bondscoach Henk ten Cate vorige week tegen het AD. "Wellicht zal hij voor zijn kansen bij Oranje willen gaan ja. En dat begrijp ik ook. Niet alleen bij Summerville, maar bij heel veel jongens die nu tussen de grofweg 22 en 24 jaar zijn, speelt die afweging mee. Alleen al in salaris kan het flink uitmaken als je ‘Nederland’ achter je naam hebt staan."