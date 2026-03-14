Crysencio Summerville staat er goed op bij zowel het Nederlands elftal als Suriname. De 24-jarige aanvaller van West Ham United, die op dreef is in de Premier League, zal dus binnenkort een keuze moeten maken over voor welk land hij wil uitkomen. Met het WK voetbal voor de deur, waar beide landen (mogelijk) aan meedoen, is de keuze lastiger dan ooit.

Het Nederlands elftal is al geplaatst voor het WK en speelt tegen Tunesië, Japan en een play-offland uit Europa. Suriname moet zich via de intercontinentale play-offs eind maart zien te plaatsen via Bolivia en daarna Irak. Summerville is voor beide landen nog niet opgeroepen en is momenteel geblesseerd, maar het moment nadert voor hem om een keuze te maken.

'Oranje volgt mij nauwlettend'

"Ruud van Nistelrooij (assisent bondscoach Ronald Koeman, red.) vertelde dat Oranje mij nauwlettend volgt”, zegt Summerville tegen het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk was dat geweldig nieuws. En ja, de bondscoach van Suriname, Henk ten Cate, belde ook. Ik ben een kind van Surinaamse ouders, ik ga jaarlijks op vakantie naar Suriname, dus ook dat deed mij veel.”

'De band is er en ook al lange tijd'

Summerville wil niet te hard van stapel lopen, maar weegt de voor- en nadelen zeker af. "Of kiezen tussen Nederland en Suriname moeilijk is? Ik ben nog niet opgeroepen voor Oranje, dus het moment is nog niet daar. Maar ik heb mijn hele leven voor de Nederlandse jeugdelftallen gespeeld, de band met de KNVB is er dus ook en ook al lange tijd.”

Summerville speelt bij West Ham United en eerder bij Leeds United aan de rechterkant van de aanval, precies een positie waar Koeman de laatste jaren problemen had. Met Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen op rechts liep het bij Oranje telkens niet echt. Summerville zou er wat dat betreft perfect passen, weet hij zelf ook.

'Zorgen dat je ready bent'

"Ik wil nu niet op de zaken vooruitlopen. Maar het is duidelijk dat ik de sportieve ambities heb om voor het hoogst haalbare te gaan. De mensen die ik in de afgelopen periode heb gesproken, hebben daar begrip en respect voor en dat waardeer ik. Als kleine jongen droom je van meedoen aan een WK voetbal, dat zal iedereen herkennen. Maar vooruitkijken is vaak nutteloos. Ik heb dromen en die zijn nog steeds groot, zoals ik in eerdere interviews al eens zei. Maar in het topvoetbal werkt het zo: je moet steeds weer zorgen dat je ready bent.