Een trouwe Manchester United-fan wordt na 77 jaar uit zijn vaste stoel op Old Trafford gezet. De reden? Een nieuwe, luxe hospitality-sectie. Deze bizarre zet, bedacht door de nieuwe miljardair-eigenaar Sir Jim Ratcliffe, treft maar liefst 1.100 supporters, zo meldt de Britse pers.

Tony Riley, die elke wedstrijd nog flink moet reizen ook, zit al sinds 1949 op zijn vaste plek. Volgend seizoen moeten hij en zo'n 500 andere fans verkassen. Dit om plaats te maken voor dure stoelen op de Sir Bobby Charlton Tribune, die tussen de 315 en 425 pond (364 tot 491 euro) per persoon kosten. Eerder dit seizoen werden al 600 fans verplaatst naar de onderste ring, met de optie om bij elkaar te blijven zitten.

'Ik voel me machteloos en hopeloos'

Rileys band met de club is diepgaand: zijn naam staat in de stoel gegraveerd en zijn schoonvader, Laurie Cassidy, speelde in de jaren '40 en '50 voor United. Cassidy hielp later zelfs mee met het opleiden van jonge talenten, waaronder David Beckham. “Dit is een enorme onrechtvaardigheid, niet alleen voor ons, maar voor iedereen,” verzucht Riley tegenover The Guardian. “Ik ben er kapot van. Ik voel me machteloos en hopeloos.”

Peperduur

De nieuwe hospitality-plekken bieden een ongekende luxe. Voor zo'n 364 euro krijgen toeschouwers een driegangenmaaltijd in het Lucky Cat-restaurant van Gordon Ramsay. De optie van ruim 491 euro omvat champagne en een 'premium' ervaring, speciaal bedoeld om 'belangrijke zakelijke contacten te imponeren'.

Riley haalt fel uit naar de nieuwe bezoekers, die hij de 'garnalen-op-witbrood-brigade' noemt. “Nu mag ik naast ze zitten,” zegt hij cynisch. “Ik heb geen hekel aan ze, maar ze zijn meer bezig met selfies maken dan met de wedstrijd. Dit zijn geen diehard fans. Het begint steeds meer op American football te lijken.”

'Totale mislukking'

Hoewel de club elke fan een alternatieve plek aanbiedt en de seizoenkaarten niet intrekt, is er geen garantie dat families en vrienden bij elkaar kunnen blijven zitten. In Rileys geval wordt hij gescheiden van zijn zoon, omdat er geen twee plaatsen naast elkaar beschikbaar zijn. Catherine, Rileys dochter, beschuldigt de club van een “totale mislukking… om de fans te begrijpen, laat staan te waarderen, die komen opdagen ongeacht het weer, de dag van de week of de competitie om hun team te steunen.”

'Ik ben woedend over de behandeling van mijn vader'

De club beweert dat de extra inkomsten de concurrentiepositie van het team kunnen verbeteren en de ticketprijzen elders kunnen verlagen. Maar niets is minder waar. De prijzen van seizoenkaarten stijgen in 2026/27 met 5 procent, en vorig seizoen gingen de basisprijzen al omhoog naar 76 euro. Catherine: “Ik weet dat Premier League-voetbal nu een business is, misschien zelfs meer dan een sport. Maar ik ben woedend over de behandeling van mijn vader, die niet 'rijk' genoeg is om zijn plek te behouden, een plek die hij heeft verdiend door een leven lang een club te steunen."