In aanloop naar het duel tussen Ajax en FC Groningen in de play-offs was er al veel te doen om de supporters. Volendam wilde de aanwezigheid van uitfans verbieden, maar uiteindelijk mochten de Groningers toch naar de halve finale komen. Dat leidde tot ongeregeldheden.

Ajax speelt de wedstrijden in de play-offs in het Kras Stadion in Volendam. De Amsterdammers kunnen niet terecht in de Johan Cruijff ArenA omdat daar momenteel de concertreeks van wereldberoemde zanger Harry Styles plaatsvindt.

FC Volendam kreeg na de laatste speelronde in de Eredivisie echter te maken met rellen tussen supportersgroepen. In het beladen duel om handhaving in de Eredivisie won Telstar dankzij een benutte penalty van keeper Ronald Koeman Jr. Daardoor speelt Volendam de play-offs om promotie/degradatie tegen Willem II.

De ploeg won woensdag het heenduel in Tilburg met 2-1. De gemeente Edam-Volendam besloot maandag geen uitsupporters toe te staan bij het duel in Noord-Holland, na ongeregeldheden bij de laatste wedstrijd van FC Volendam. De club besloot vanwege de rellen ook geen fans mee te nemen naar Tilburg.

Fans FC Groningen

In eerste instantie mochten ook de supporters van FC Groningen niet naar Volendam komen voor het play-offsduel met Ajax om Europees voetbal. In overleg met onder meer de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie werd uiteindelijk besloten om donderdag alsnog supporters van FC Groningen te verwelkomen in het Kras Stadion.

Dat had echter vervelende gevolgen. Donderdag ontstonden er opnieuw ongeregeldheden in Volendam na afloop van het duel. De ME moest ingrijpen na onrust bij het uitvak.

Ajax naar finale play-offs

Ajax won met 2-0 van FC Groningen en zette zo een stap richting het Europese toernooi. De finale van de play-offs wordt zondag om 18.00 uur gespeeld tegen FC Utrecht. Voor FC Groningen - de nummer 9 van de Eredivisie - is het seizoen nu voorbij. Als Ajax zich zondag kwalificeert voor de voorrondes van de Conference League is het seizoen niet volledig verloren en houdt de club volgens trainer Oscar García volgend seizoen zicht op een Europese prijs.

