Ismael Saibari heeft de woede van honderden Marokkaanse fans op zijn hals gehaald door één misplaatst hartje op sociale media. De voetballer van PSV dacht onschuldig op 'like' te drukken bij feestbeelden van spelers van Senegal, maar dat kwam hem op een stroom van haatreacties te staan.

Senegal won in januari op controversiële wijze de Afrika Cup in en van Marokko. Het land waar Saibari voor voetbalt diende na een bizarre finale een officieel protest in en kreeg in maart gelijk. Senegal moet volgens de Afrikaanse voetbalbond CAF de gewonnen beker inleveren en aan Marokko geven. De 'veldwinnaar' liet het daar niet bij zitten en stapte inmiddels naar de hoogste sportrechtbank (CAS). De rel is dus nog lang niet voorbij.

Pijnlijke like

In dat kader was de 'like' van Saibari dit weekend niet zo handig. Hij - en overigens meerdere spelers van de Marokkaanse selectie - vonden de beelden van feestende spelers van Senegal met de beker van de Afrika Cup leuk. Senegal is sinds de uitspraak van de CAF aan het provoceren geslagen en gaat de beker sowieso niet vrijwillig afstaan en vindt zichzelf nog altijd de rechtmatige eigenaar.

'Je verdient het niet om voor Marokko te spelen'

In Marokko vieren de fans ondertussen ook alweer de rechtbankwinst van de Afrika Cup. Dat uitgerekend de eigen spelers in de eerste interlandperiode sinds het zelf georganiseerde toernooi de tegenstander in een positief daglicht zetten, schiet bij honderden fans in het verkeerde keelgat. Allerlei haat wordt richting Saibari en medespelers gespuwd op sociale media. "Je verdient het niet om voor Marokko te spelen", schrijft iemand over een van de sterspelers van het elftal.

Le compte IG de Ismaël Saibari est 𝗜𝗡𝗢𝗡𝗗𝗘́ de commentaires des supporters marocains exprimant leur colère.



𝗟𝗘𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗢𝗡𝗧 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘́ 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧 𝗔̀ 𝗟𝗔 𝗙𝗘́𝗗𝗘́𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗘𝗧 𝗔𝗨 𝗣𝗘𝗨𝗣𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖𝗔𝗜𝗡. 🇲🇦❌ pic.twitter.com/5rohQw2S8f — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) March 29, 2026

Hoofdrolspeler Saibari

Saibari was niet alleen onderdeel van de bizarre finale, maar ook een hoofdrolspeler. Toen Senegal na ruim een kwartier protest weer terug op het veld kwam voor de toegekende strafschop voor Marokko, deden spelers van Marokko er alles aan om de keeper van Senegal te ontregelen. In samenwerking met ballenjongens werd geprobeerd de handdoek af te pakken. Saibari greep in en beschermde de doelman, al werd zijn actie in eerste instantie verkeerd geïnterpreteerd.