Een voetbalwedstrijd in Ecuador is zondag geëindigd in pure horror. Scheidsrechter Javier Ortega (48) werd midden op het veld doodgeschoten terwijl de wedstrijd nog bezig was. Spelers en toeschouwers zagen het drama van dichtbij gebeuren.

Volgens ooggetuigen bestormden meerdere gewapende mannen het veld in Pasaje, een stad in de provincie El Oro. Ze liepen recht op de scheidsrechter af en openden het vuur. Ortega, een bekende arbiter in het lokale amateurvoetbal, zakte vrijwel direct in elkaar.

Op het sportcomplex brak meteen paniek uit. Spelers renden weg, supporters zochten dekking op de tribunes. De wedstrijd werd direct gestaakt terwijl de schutters van het terrein vluchtten.

Hulp mocht niet meer baten

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niets meer voor Ortega betekenen. De 48‑jarige scheidsrechter werd op het veld doodverklaard. De politie sloot het terrein af voor onderzoek. Volgens lokale media van zender LA100 gaan onderzoekers uit van een gerichte aanslag. Agenten bekijken inmiddels beelden van mobiele telefoons van aanwezigen op het complex.

"Dit is een koelbloedige misdaad op een plek die bedoeld is voor sport en de gemeenschap", liet een politiewoordvoerder weten. Getuigen worden momenteel gehoord om de daders te identificeren. Voorlopig zijn er nog geen arrestaties verricht.

Woede in de voetbalwereld

De schokkende moord heeft grote woede veroorzaakt bij scheidsrechtersorganisaties. Zij eisen betere beveiliging bij lokale wedstrijden, zoals meer beveiligingspersoneel, betere verlichting en meer toezicht. Een bestuurder uit het amateurvoetbal noemt het incident onacceptabel. "Ortega was een toegewijde scheidsrechter. Een leven verliezen om een potje voetbal is ondenkbaar."

In de wijk waar Ortega woonde worden inmiddels kaarsen aangestoken. Vrienden en familie eisen duidelijkheid van de autoriteiten. De organiserende club heeft alle komende wedstrijden voorlopig opgeschort. Ook maatschappelijke organisaties gaan in gesprek met de gemeente om nieuwe maatregelen te nemen tegen geweld op sportvelden. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij loopt nog.