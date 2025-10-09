UFC-veteraan Suman Mokhtarian is in het Australische Sydney overleden. Hij kwam op 33-jarige leeftijd om het leven, vermoedelijk door een schietpartij in het criminele circuit.

De krant The Sydney Morning Herald meldde aanvankelijk dat een man in de wijk Riverstone woensdagavond lokale tijd spoedeisende medische hulp kreeg voor schotwonden. De man overleed ter plaatse. In een latere update, nadat het nieuws zich via sociale media verspreidde, bevestigde de publicatie dat het slachtoffer van de schietpartij Mokhtarian was.

Schoten uit rode Audi

"Dit is een zeer gewaagde daad en het is jammer dat zoiets in onze gemeenschap gebeurt", verklaarde politiechef Jason Joyce van Riverstone. "Je zou denken dat mensen in een woonwijk ’s nachts veilig over straat kunnen lopen, maar wij geloven dat dit een gerichte aanval was. Mijn hart gaat uit naar de familie van dit slachtoffer, en voor iedereen die getuige was, moet het een verschrikkelijke ervaring zijn geweest. Dit is absoluut iets wat we niet tolereren in de samenleving."

Former UFC fighter, Suman Mokhtarian, has been shot dead in broad daylight in Australia. Rest in peace 🌹 pic.twitter.com/MPMAREgtqZ — GiveMeSport (@GiveMeSport) October 9, 2025

De politie onderzoekt ook een reeks in brand gestoken auto’s in de omgeving, die mogelijk verband houden met het incident. Een getuige verklaarde tegenover The Sydney Morning Herald dat een verdachte man mogelijk vanuit een rode Audi heeft geschoten.

Debuut in UFC

De 33-jarige Mokhtarian was een bekende figuur in de Australische MMA-scene. Naast zijn wedstrijdcarrière was hij coach van verschillende vechters bij Australian Top Team. Ook was hij promotor van de in Sydney gevestigde organisatie Urban Fight Night. Na een korte deelname aan TUF 27 vocht Mokhtarian twee keer in de vedergewichtklasse van de UFC, waarbij hij verloor van Seung Woo Choi en Sodiq Yusuff. De wedstrijd tegen Yusuff in 2019 was zijn laatste in zijn carrière.

Eerdere moordaanslag

In april 2024 meldde ESPN dat Mokhtarian het vermeende doelwit was van een moordaanslag. De situatie was zo ernstig dat de politie van New South Wales ingreep om een evenement, waar Mokhtarian zou coachen, af te gelasten. Sumans broer, Ashkan Mokhtarian, die ook twee verliezen in de UFC op zijn naam schreef, werd eerder in 2023 gearresteerd op beschuldiging van drugshandel.