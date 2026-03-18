Voor Khalid Sinouh voelt de toegekende Afrika Cup-winst aan Marokko als 'mosterd na de maaltijd'. Dat zegt de voormalig Eredivisie-keeper van onder meer AZ in gesprek met Sportnieuws.nl. De ex-international van Marokko zucht vooral veel weg en geeft de arbitrage in Afrika de schuld van de hele rel.

Senegal won in januari de Afrika Cup door in de verlenging gastland Marokko te verslaan met 1-0. In de blessuretijd van de officiële speeltijd miste Brahim Diaz een penalty, die toegekend werd na een enorme rel. Bondscoach Pape Thiaw van Senegal haalde al zijn spelers van het veld en weigerde verder te spelen door de in hun ogen partijdigheid van de arbitrage door het thuisland een strafschop te geven op 0-0. Sinouh verwijt Thiaw en de scheidsrechter deze hele soap.

'Het blijft een grote smet'

"Zo lang na het toernooi dit verrassende nieuws horen... Ik was het alweer vergeten en met mij iedereen", verzucht Sinouh lachend in gesprek met deze site. "Over 25 of 50 jaar gaan mensen kijken en zien ze dat Marokko de Afrika Cup heeft gewonnen. Op papier is dat leuk, maar uiteindelijk wil je een prijs winnen op het veld, niet in de rechtszaal. Daar gaat het toch om? Er wordt nu wel feestgevierd en getoeterd in Marokko, maar het blijft een grote smet op het toernooi."

'Daar is alles fout gegaan'

Senegal heeft al aangekondigd om zelf ook weer in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Afrikaanse bond CAF om Marokko aan te wijzen als reglementaire winnaar. Volgens Sinouh hun goed recht, maar hij betwijfelt of het zin heeft. "We gaan zien wat er dan gebeurt, maar ik kan me niet voorstellen dat het weer wordt teruggedraaid. Zij zijn van het veld gelopen en daar is alles fout gegaan."

'Arbitrage heeft ontzettend gefaald'

De voormalig topkeeper wijst naar de arbitrage in Afrika als grote schuldige van het hele voorval. "Daar maak ik me het meeste zorgen om. Ik vind dat de arbitrage ontzettend gefaald heeft op een mooi toernooi. Je blijft met amateurscheidsrechters werken en daar blijf ik me over verbazen. Daar ligt de schuld, want elke topscheids had in deze situatie de wedstrijd gestaakt. Dat had er moeten gebeuren."

'Nu krijgen we weer dat stigma'

Door dat niet te doen, ontstond er een hele soap en is de glans van de Afrika Cup verdwenen. "Dat incident wordt veroorzaakt door het niet hebben van professionele scheidsrechters. Het is een vak apart, geen parttime-baan zoals het in Afrika is. In het verleden is gebleken dat scheidsrechterlijke dwalingen in Afrika meer regel zijn dan uitzondering. Nu krijgen we in Afrika weer dat stigma van 'kijk hoe het daar geregeld is'. Ongekend, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt."

WK-finale Argentinië - Nederland

Sinouh vindt dat Senegal terecht bestraft is voor het verstieren van de wedstrijd en roept tegelijkertijd het CAF op om iets te doen aan het scheidsrechterskorps in Afrika. Hij richt zich nog eenmaal tot de Senegalese bondscoach, die hij de aanstichter van de soap vindt. "De WK-finale van 1978 tussen Argentinië en Nederland was vergelijkbaar, met een partijdige scheids voor Argentinië. Nederland liep toen toch ook niet van het veld? Nu krijgt het een staartje omdat een ploeg een boycot op de wedstrijd legt. Dat kan gewoon niet en dat moet je bestraffen, vooral die trainer."

Regragui

Bondscoach Walid Regragui maakte het winnen van de Afrika Cup via de rechtszaak niet meer mee. Hij vertrok vorige week bij de Marokkaanse nationale ploeg. "Hij moet weer terug", lacht Sinouh, die goed bevriend is met Regragui. "Hij heeft nu gewoon de Afrika Cup gewonnen, dus qua prestaties is het gewoon fantastisch, ook met het WK van 2022, waar Marokko derde werd. Dat heeft hij nu allemaal achter zijn naam."