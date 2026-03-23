De supercup tussen de winnaar van de Premier League en de FA Cup wordt normaliter in het stadion Wembley gespeeld. Maar later dit jaar is Londen niet de locatie voor de zogeheten Community Shield en dat heeft te maken met een megagrote popster.

De wedstrijd om de Engelse Supercup wordt komend seizoen niet in Londen gespeeld maar in Cardiff in Wales. De reden van de verhuizing is een reeks concerten van de Canadese popster The Weeknd in stadion Wembley, meldt de Engelse voetbalbond FA maandag.

De wedstrijd tussen de kampioen van de Premier League en de winnaar van de FA Cup wordt normaal gesproken gespeeld in het weekend voordat de Premier League begint. Een wijziging in de kalender van het seizoen 2026-27 zorgt voor een conflict in de planning. In het weekend voorafgaand aan de seizoenstart is Wembley al gereserveerd voor optredens van The Weeknd.

De wedstrijd om de Engelse Supercup is op 16 augustus. Op 14, 15, 16, 18 en 19 augustus staan de optredens van The Weeknd gepland.

Sommige Engelse voetbalfans reageren online verbolgen over de verplaatsing vanwege de reis- en verblijfskosten.

Maar er zijn ook voetbalfans die vinden dat de supercup simpelweg voorrang moet krijgen op een muziekconcert van wie dan ook. Onder een post van sportsite The Athletic reageert iemand zo: "Stel je voor dat je The Weeknd kiest om Wembley te gebruiken. Dat zegt alles over de treurige staat van de bond FA. Hoezo kan de Community Shield niet het belangrijkste stadion opeisen?" Een ander schrijft scherp: "Alleen in Engeland kan een Canadese zanger een voetbaltraditie ontwrichten."

Trainer Arne Slot is er vorigj aar niet in geslaagd een tweede prijs met Liverpool te winnen. De landskampioen verloor in de strijd om de Community Shield na strafschoppen van Crystal Palace. Na een eindstand van 2-2 won Crystal Palace de penaltyserie met 3-2.

Voor Liverpool misten Mohamed Salah, Alexis Mac Allister en Harvey Elliott vanaf elf meter. Cody Gakpo schoot wel raak. Voor Crystal Palace faalden Eberechi Eze en oud-Ajacied Borna Sosa. Naast Gakpo hadden ook Virgil van Dijk en Jeremie Frimpong een basisplaats bij Liverpool. Ryan Gravenberch ontbrak omdat hijvoor het eerst vader was geworden.