Liverpool-trainer Arne Slot leed zaterdag de tiende nederlaag met zijn ploeg in de Premier League. Na het duel met Brighton & Hove Albion sprak de Nederlander zich uit over de druk op het team en de mogelijkheden om nog Champions League-voetbal veilig te stellen voor volgend seizoen.

Liverpool heeft met 2-1 van Brighton & Hove Albion verloren. Danny Welbeck was twee keer trefzeker, voormalig AZ-speler Milos Kerkez maakte het enige doelpunt van de ploeg van trainer Arne Slot. Liverpool blijft vijfde, buiten de veilige plekken voor de Champions League.

"Natuurlijk doet het nu heel veel pijn, als je na deze nederlaag naar de stand kijkt", zegt Slot daarover. "Het zou pijn moeten doen." Liverpool werd vorig jaar nog landskampioen van Engeland, maar dit seizoen wil het maar niet lukken.

Veel druk

Hij begrijpt ook dat de druk op de ploeg en zijn eigen positie groot is. "Het is logisch dat de verwachtingen hoog zijn als je vorig jaar de competitie hebt gewonnen en 450 miljoen pond hebt uitgegeven aan nieuwe aankopen. De verwachtingen zijn hoog voor de analisten, de media, voor mij en de fans."

Maar Slot benadrukt ook dat zijn ploeg veel tegenslag kende dit seizoen, met blessures voor belangrijke spelers. In het duel met Brighton was keeper Alisson Becker niet beschikbaar en aanvaller Hugo Ekitike viel al in de eerste tien minuten geblesseerd uit. "We kijken naar de situatie en de uitdagingen die we dit seizoen hebben gehad. Dan moeten we realistisch zijn, waarom het seizoen zo is verlopen."

"Maar het is nog steeds niet goed genoeg, hoeveel excuusjes ik ook kan verzinnen", vervolgt Slot. "Ik zou alle redenen kunnen vertellen waarom we hebben verloren dit seizoen. Ik denk dat vandaag alles omvattend is wat betreft blessureproblematiek dit seizoen."

Het verlies tegen Brighton & Hove Albion was de tiende nederlaag van Liverpool dit Premier League-seizoen. De laatste keer dat de club zo vaak verloor was in seizoen 2015-2016.