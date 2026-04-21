Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico moet een groot voetbalfeest worden, maar in aanloop naar de start van het grootste WK ooit over twee maanden is er vooral veel geklaag en zijn er zorgen. Nu dreigt er namelijk ook een groot tekort aan openbare toiletten in diverse steden.

De autoriteiten in New York maken zich ernstig zorgen over een nijpend tekort aan openbare toiletten in aanloop naar het WK voetbal van 2026, zo meldt The Independent. Het organisatiecomité voor de wedstrijden in New York en New Jersey verwacht ongeveer 1,2 miljoen mensen in deze staten tijdens het toernooi. De huidige cijfers tonen echter aan dat er slechts één openbaar toilet is per 8.500 inwoners.

Nu al lange wachtrijen

Zelfs op een normale dag zorgt deze verhouding al voor problemen bij de lokale bevolking, laat staan tijdens het WK. Vorige week stelde de gemeenteraad van New York een wetsvoorstel voor dat de stad verplicht een officieel plan te ontwikkelen om de toegang tot toiletten uit te breiden vóór het grote evenement. Raadsleden merkten op dat populaire plekken zoals Bryant Park nu al lange wachtrijen hebben en de verwachte toestroom van voetbalfans het bestaande systeem waarschijnlijk zal overbelasten.

'Een kans en verantwoordelijkheid'

"We hebben inderdaad maar een aantal openbare toiletten verspreid over de stad – in parken en op andere locaties. We gaan deze laten zien, zodat mensen weten waar ze openbare toiletten kunnen vinden. De stad probeert de behoeften in kaart te brengen en ook bedrijven aan te trekken. We implementeren ook een programma om kleine bedrijven te ondersteunen tijdens het WK, want dit is een kans, en eigenlijk een verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat zij vooruitgaan en niet achterblijven”, aldus een functionaris van de stad New York, geciteerd door Good Day New York.

Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de VS, Mexico en Canada. Het Nederlands elftal speelt in de groepsfase tegen achtereenvolgens Japan, Zweden en Tunesië. De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase en ook veel nummers drie mogen door.