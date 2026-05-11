Tottenham Hotspur is met nog twee duels te gaan nog altijd niet zeker van handhaving in de Premier League. De gevallen grootmacht had maandag de kans om een enorme stap naar lijfsbehoud te zetten, maar door een oliedomme actie van doelpuntenmaker Mathys Tel werd er thuis niet gewonnen van Leeds United: 1-1. Het degradatiespook waart daardoor nog altijd rond bij ploeg van Micky van de Ven en de geblesseerde Xavi Simons.

Spurs had zondag uitgerekend hulp gekregen van aartsrivaal Arsenal. The Gunners boekten een heel belangrijke 1-0 zege in de titelstrijd met Manchester City, maar deden dat tegen West Ham United en dat is de enige overgebleven rivaal van Tottenham in de strijd om lijfsbehoud. Spurs had daarooor het gat met West Ham kunnen vergroten naar vier punten, maar liet dat na.

Daar leek het in de tweede helft wel een tijdje op, want Mathys Tel hielp Spurs, waar Van de Ven de hele wedstrijd speelde, vlak na rust aan een 1-0 voorsprong. Hij was twintig minuten later echter de schlemiel na een oliedomme actie. Tel wilde de bal met een omhaal wegwerken uit zijn eigen strafschopgebied, maar dat had hij beter niet kunnen doen.

Spanning blijft na zinderende slotfase

Scheidsrechter Jarred Gillett liet het eerst gaan, maar de VAR riep hem naar het scherp. Na het bekijken van de beelden kwam Gillett tot de conclusie dat de voet van Tel wel erg dicht langs het hoofd van Ethan Ampadu scheerde en dus gaf hij een strafschop. Leeds-spits Dominic Calvert-Lewin pakte het cadeautje uit en maakte er 1-1 van.

Het werd daarna nog een zinderende slotfase en dat kwam mede doordat er liefst dertien minuten extra moesten worden gespeeld. De fans van Spurs schrokken zich daarin nog twee keer helemaal rot, maar haalden opgelucht adem toen Sean Longstaff namens Leeds twee grote kansen op de winnende treffer liet liggen.

Zinderende ontknoping in degradatiestrijd

Spurs loopt door het gelijkspel wel een puntje uit op West Ham en heeft met nog twee duels te gaan een voorsprong van slechts twee punten op de enige overgebleven rivaal. Ook is het doelsaldo veel beter.

De ploeg van Van de Ven moet het in de resterende duels nog opnemen tegen Chelsea (uit) en Everton (thuis). West Ham treft dan weer Newcastle United (uit) en Leeds (thuis). Spurs heeft wel een veel beter doelsaldo dan de concurrent.

