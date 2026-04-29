Het is tijd voor de tweede halve finale in de Champions League. Woensdagavond betreden Atlético Madrid en Arsenal de arena voor hun affiche. Levert dat net zo'n spektakel op als dinsdag? Lees hieronder waar je naar de wedstrijd kijkt op televisie.

Het eerste heenduel van de halve finales in de Champions League leverde meteen vuurwerk op. Paris Saint-Germain en Bayern München lieten de fans op de tribunes en thuis voor de televisie watertanden. In de Franse hoofdstad werd liefst negen keer gescoord. Het lijkt niet aannemelijk dat Atlético Madrid en Arsenal ook zo'n open wedstrijd zullen spelen.

Vechtmachines

Vooral Arsenal heeft een ijzersterkte defensie waar het op kan leunen. In de competitiefase kregen The Gunners slechts vier tegendoelpunten. Daar kwam er in de knock-outfase nog maar eentje bij, waardoor de teller op vijf staat. Atlético Madrid zal dus een manier moeten vinden om de code van Mikel Arteta te kraken.

Ook heeft de ploeg van Diego Simeone nog wat recht te zetten. De twee teams troffen elkaar in de competitiefase in Londen, toen werd het 4-0 voor Arsenal. Maar de matadors uit Madrid kunnen altijd net wat extra's brengen zodra de finale in zicht komt. In de vorige ronde werd Barcelona over twee wedstrijden met 3-2 uitgeschakeld.

Nederlandse inbreng minimaal

Voor ons Nederlanders is het extra balen dat Arsenal-verdediger Jurriën Timber niet meedoet. De Nederlander is nog niet helemaal hersteld van de enkelblessure die hij eind vorige maand opliep.

Toch zit er een Nederlands tintje aan het duel. Scheidsrechter Danny Makkelie is namelijk de baas over de 22 spelers. Hij wordt bijgestaan door zijn landgenoten. Hessel Steegstra en Jan de Vries wapperen als grensrechters met de vlag, terwijl Serdar Gözübüyük de vierde man is tussen heethoofden Simeone en Arteta. Dennis Higler is de VAR van dienst, hij krijgt assistentie van Pol van Boekel.

De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Arsenal in de halve finale van de Champions League begint om 21.00 uur. Het duel is te zien op Ziggo Sport, waarbij een abonnement noodzakelijk is. Een uur voor de aftrap start de voorbeschouwing.