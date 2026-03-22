Hij speelde 65 wedstrijden in de Bundesliga en droeg het shirt van Duitse nationale jeugdteams. Vele fans volgden zijn carrière, en weinigen hadden verwacht dat hij zich na zijn voetbalpensioen zou toeleggen op iets dat zo ver van voetbal afstaat. Sascha Dum, die speelde voor onder meer Bayer Leverkusen, is nu ober.

De voormalige middenvelder sprak in een interview met Radio Essen over zijn nieuwe baan. “Ik denk niet dat een van mijn voormalige teamgenoten verrast zou zijn dat ik hier ben. Mijn dieet was altijd gebaseerd op bier. Je kunt er dus wel vanuit gaan dat dit de juiste weg is”, grapte Dum.

Van de Bundesliga naar de tapkraan

Hij debuteerde in de Duitse topcompetitie in februari 2005 tijdens een 4-2 overwinning van Leverkusen op Nürnberg. Tijdens zijn periode in de Bundesliga scoorde hij twee doelpunten en gaf hij vier assists. Na het beëindigen van zijn voetbalcarrière vond hij een nieuwe roeping.

“Op een gegeven moment besloot ik de horeca in te gaan, omdat ik dat wilde proberen. Het was ideaal voor mij. En zolang ik er zo van geniet, wil ik niets anders doen”, legde de 39-jarige Duitser zijn beslissing uit.

Overeenkomsten voetbal en de kroeg

De oud-topvoetballer trekt een opmerkelijke vergelijking tussen zijn loopbaan als sporter en die als ober. “Het is een beetje zoals een groot voetbalteam. Je moet je aanpassen aan elk individu. Sommige gasten willen wat plezier maken en lachen. Maar evenveel gasten verwachten uitstekende service. Dan stuur ik gewoon iemand anders”, voegde Dum eraan toe.

Zijn laatste Bundesliga-wedstrijd speelde hij in april 2009, toen Leverkusen met 0-1 verloor van Karlsruhe. Bijna zeventien jaar na zijn debuut wordt hij nog maar zelden herkend. “Dat heb ik niet meer nodig. Het hangt af van de reactie. Zolang ze me niet beledigen, vind ik het best leuk”, besloot de voormalige vijfvoudig international van de onder-21.