PSV heeft inmiddels drie landstitels op rij binnen en daarmee groeit ook de vergelijking met Bayern München. Der Rekordmeister domineert al jaren de Bundesliga en staat bekend om hun goed beleid. Precies dat is het voorbeeld waar PSV-directeur Earnest Stewart zich door laat inspireren. "Ik hoop dat wij het Bayern van Nederland worden", zegt Stewart tegen onder meer Sportnieuws.nl.

PSV speelde in de Champions League tegen Bayern. Stewart heeft veel bewondering voor de Duitse grootmacht. "Als je ziet hoe zij met alles omgaan…", stelt Stewart vol lof. "Het is allemaal top, zelfs het cadeautje wat je krijgt voor een wedstrijd", lacht hij. Het gaat om een Montblanc-pen van honderden euro’s voor elke tegenstander. "Dat straalt klasse uit, dat is typisch Bayern. Het is niet over de top, maar het is wel een statement: dit zijn wij."

Bayern als voorbeeld

PSV-trainer Peter Bosz erkent dat hij ook regelmatig naar Bayern kijkt, maar dan vooral naar het sportieve plaatje. "Wij hebben tegen veel topploegen mogen spelen, maar van Bayern was ik het meest onder de indruk. Daar proefde je vastigheden. Je zag hun tactiek en positiespel, wauw", legt Bosz uit. "Wij verloren daar weliswaar op een klein detail, maar we hebben het wel goed gedaan."

"Wij hebben toen met zoveel intensiteit gespeeld", gaat Bosz verder. Hij merkte een paar dagen later dat het er flink inhakte bij zijn spelers. "Na die wedstrijd hadden ze een paar dagen, zelfs een dag voor het duel met Feyenoord, het gevoel dat ze hun spieren voelden. Ik kon zelfs niet een scherpe partij doen, omdat ik bang was voor blessures. Daardoor kon ik zeggen: dit is wat er gevraagd wordt in de absolute top, dat moeten we tegen Feyenoord ook laten zien."

En dat lukte: drie dagen later werd Feyenoord overhoop gespeeld. Binnen zeventien minuten stond het 3-0. "Ik gebruik Bayern als voorbeeld qua voetbal. We zijn in staat om het tegen Bayern en Feyenoord te laten zien, dus dan vraag ik mij af: waarom lukte het niet tegen Telstar of FC Volendam?"

Géén reëel scenario

Stewart beseft zich goed dat PSV nooit exact hetzelfde pad kan volgen. Bayern staat erom bekend dat het de beste spelers bij concurrenten kan weghalen. "Dat gaat bij ons nooit gebeuren. Wij moeten ook beseffen wie we zijn in het ecosysteem", vervolgt hij. "Alleen, als je jaar na jaar kampioen wordt en je kan steeds meer geld aan je clubkas toevoegen, dan kun je ook wat extra’s doen qua transfersommen. Als je tien keer achter elkaar kampioen wordt, zeker als er maar één Champions League-plek is, dan gaat het hard, hoor."

Bosz sluit zich Stewart. "Het wordt ieder jaar moeilijker om kampioen te worden. Daarom is het heel erg knap van Bayern dat zij al jarenlang zó dominant zijn. Dat is héél bizar", vertelt Bosz, die ervan overtuigd is dat zoiets ook kan in Nederland. "Het is moeilijker te realiseren, maar het kan wel. Je moet alleen wel kijken naar hun budget, dat is zo’n groot verschil met Dortmund of Leverkusen. Als je in staat bent om de beste spelers van je concurrent te kopen, dan heb je wel een gat geslagen…"

Enkele jaren geleden werd het Ajax van Erik ten Hag en Marc Overmars vaak in verband gebracht met het scenario van het 'Bayern van Nederland', maar vervolgens is Ajax weggezakt. Inmiddels zijn ze zelfs terug te vinden in de subtop van de VriendenLoterij Eredivisie. Stewart is niet bang dat zoiets bij PSV gaat gebeuren. "Het ligt niet in onze naad dat we gaan smijten met geld."

Groot verschil met Bayern

Stewart benadrukt dat er wel een groot verschil blijft met Bayern: de absolute sterspelers kunnen namelijk zomaar vertrekken bij PSV. "Ever change a winning team is goed bevallen, dus er zal zeker een change zijn in de selectie. Dat is ook ons businessmodel. Alleen was dat vorig jaar wel echt een bulk in één keer, dat zal nu een stuk minder zijn", legt Stewart uit. "Eén ding kan ik in ieder geval wel vast zeggen: er gaat een moment komen dat de tent gewoon weer op slot gaat, want last-minute verkopen willen we niet meer."

Voorkomen van complacency

Tegelijkertijd wil Stewart voorkomen dat succes vanzelfsprekend wordt bij PSV. "Wij moeten waken voor complacency en dat we ons ook zo gaan gedragen. Dat is niet goed. Je moet elke dag naar je werk komen om beter te worden en dat is wat wij moeten zien te bewerkstelligen. Uiteindelijk is het mijn taak om de omstandigheden te creëren zodat dat niet kan gebeuren. We zijn met de hoofdmacht heel goed op weg. De pilaren die we het neergezet, moeten nu worden doorgevoerd naar de rest van de club."

Daarmee doelt Stewart vooral op het doorontwikkelen van de jeugdopleiding en de vrouwentak, die volgens hem dezelfde voetbalfilosofie moeten uitdragen. "Als ik op zaterdag naar onze jeugd ga kijken en zie dat ze allemaal op dezelfde manier spelen als wij, met een duidelijke visie om spelers beter te maken, dan word ik daar blij van", stelt Stewart. "Maar als ik zie dat ze met een vijfmansdefensie spelen, de wedstrijd met 1-0 winnen en iedereen staat te juichen… dan zit ik te kijken en denk ik: wat is dit nou? Daar kan ik niet blij van worden."

'Bekeruitschakeling deed pijn'

Voor Stewart, die nog één jaar vast ligt bij PSV, gaat het uiteindelijk om de lange termijn. "Ik hoop één lijn te creëren en hoop dat ze dat over tien jaar nog steeds gebruiken, dat zou mij heel veel voldoening geven", gaat hij verder. "Ik wil heel graag een legacy achterlaten, dingen die anderen nooit gedaan hebben. Dat was de triple, daarom heeft die uitschakeling in ieder geval bij mij best wel pijn gedaan. Maar goed, dan hebben we weer wat om voor te werken", besluit Stewart.