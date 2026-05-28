Memphis Depay heeft in de vroege uurtjes op donderdag dan eindelijk zijn langverwachte rentree gemaakt in de basis. Namens zijn club Corinthians kwam de aanvaller in actie tegen het Argentijnse Platense. Heel lang duurde dat overigens niet. Depay kan zich nu richten op het Nederlands elftal, waar hij later deze week aansluit bij de selectie van Ronald Koeman.

Er was de afgelopen tijd veel te doen rond Memphis Depay. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal was al ruim twee maanden geblesseerd en had verschillende spierblessures. Daardoor begon de tijd te dringen richting het WK voetbal en was het nog maar de vraag of Depay definitief geselecteerd zou worden. Die vraag werd woensdag al beantwoord.

Ronald Koeman

Op woensdag maakte Ronald Koeman immers de selectie bekend voor het mondiale eindtoernooi en daar zat de naam van Depay gewoon bij. Wel hoopte de bondscoach dat hij in de laatste wedstrijd met Corinthians zou starten. "Ik geloof dat hij nog steeds een meerwaarde kan zijn op het WK. Vannacht speelt hij met Corinthians en gaat hij starten. Het is afwachten hoe hij dat duel doorkomt", liet Koeman op de persconferentie op woensdag optekenen.

"Als ik zie dat het de komende periode bij Memphis ergens aan ontbreekt, dan heeft dat invloed op de keuze om wel of niet te starten", meende Koeman, die dus nog een slag om de arm houdt wat betreft het opstellen van Depay in de basis tijdens het eerste WK-duel. Het lijkt erop dat de sterke aanvaller in elk geval ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Terugkeer in de basis

Corinthians verloor, met Memphis voor het eerst weer in de basis, vrij kansloos met 0-2 thuis tegen het Argentijnse Platense. Daarin maakte hij qua spel geen al te beste indruk. Diverse lokale media schrijven over een 'kleurloze wedstrijd' van de Nederlander die zichtbaar nog moest wennen aan het ritme. Depay werd in de rust alweer naar de kant gehaald. Voor de Braziliaanse club is het verlies overigens niet zo erg, daar zij sowieso al door waren naar de volgende ronde in de Copa Libertadores.

De 32-jarige Depay maakte afgelopen zondag al zijn rentree, toen hij een halfuur voor tijd mocht invallen tegen Atlético Mineiro. Hij vertrekt snel naar Nederland om zich met de rest van de WK-selectie te kunnen voorbereiden op het eindtoernooi. Hij heeft bovendien nog twee oefenwedstrijden, tegen Algerije en Oezbekistan, om extra minuten en ritme op te doen.

