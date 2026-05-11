De tijd begint te dringen voor Memphis Depay. De spits is al een lange tijd geblesseerd, maar leek bijna weer terug te zijn. Ondanks dat bondscoach Ronald Koeman afgelopen week zijn mening bijstelde over de spits van het Nederlands elftal, is er nu een nieuwe kink in de kabel gekomen.

Depay heeft inmiddels al ruim een maand geen wedstrijd meer gespeeld. Met het oog op het aanstaande WK in Noord-Amerika is het belangrijk dat de spits weer fit wordt en minuten gaat maken. Even leek het erop alsof Depay snel weer zijn rentree zou maken bij Corinthians, want bondscoach Koeman vertelde afgelopen week in Studio Voetbal dat Memphis snel weer deel uit zou maken van de selectie.

Fitheid

Depay reisde eerder deze week echter niet mee met zijn club Corinthians naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota, waar zijn team met 1-1 gelijkspeelde tegen Santa Fe in de groepsfase van de Copa Libertadores. Zondag ontbrak Memphis ook al bij de competitiewedstrijd tegen Sao Paulo. Daardoor loopt de teller van gemiste duels op naar twaalf.

De tijd begint daarmee te dringen voor Memphis, want het is alweer even geleden dat hij meedeed in een wedstrijd. Dat gebeurde voor het laatst eind maart, toen er met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Flamengo. De topscorer aller tijden van Oranje heeft nog wel een aantal kansen om te werken aan zijn fitheid, want Corinthians speelt deze maand nog liefst zes duels.

Mee naar het WK?

Voor Memphis is het van groot belang dat hij de komende weken zijn rentree maakt, want anders staat deelname aan het WK serieus op de tocht. Koeman was een tijdje geleden immers nog heel stellig over de fitheid van Depay. Hij moest en zou wedstrijden spelen, anders leek selectie voor het WK onhaalbaar.

Daar krabbelde de bondscoach later weer van terug en dus mag de aanvaller ook hopen als hij nog niet volledig fit is aan het einde van deze maand. "Ik heb hem tijdens het EK van 2024 ook meegenomen terwijl hij niet honderd procent fit was. Het kan zijn dat indien hij niet helemaal fit is, hij meegaat en op de bank begint. Dat zou ook een mogelijkheid zijn", liet de bondscoach optekenen in het programma van de NOS.

Koeman maakt op maandag 25 mei de definitieve selectie voor het WK bekend. Nederland speelt vervolgens op 3 juni een oefenwedstrijd tegen Algerije en vijf dagen later tegen Oezbekistan. Op 14 juni begint het WK met een duel tegen Japan.

