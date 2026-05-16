Liverpool verloor vrijdag met 4-2 van Aston Villa in een cruciaal duel om Champions League-voetbal. Na de nederlaag worden er opnieuw vragen gesteld over het functioneren van trainer Arne Slot. De fans hebben genoeg van hem gezien, maar analisten zijn verdeeld.

Liverpool zakte door de nederlaag naar de vijfde plaats. Aston Villa is als nummer 4 nu wel zeker van deelname aan de Champions League. Virgil van Dijk nam beide doelpunten van Liverpool voor zijn rekening. De aanvoerder van het Nederlands elftal scoorde twee keer met zijn hoofd.

Het is opnieuw een teleurstellend resultaat in een dramatisch seizoen. Na het winnen van de landstitel in het eerste seizoen onder leiding van Slot, wordt de Nederlandse trainer nu regelmatig onder vuur genomen door de media en de fans. Vrijdag verlieten veel Liverpool-supporters al vroegtijdig het uitvak.

'Fysiek en mentaal zwak'

Analist Jamie Carragher was bij Sky Sports duidelijk over de gevolgen voor de coach. "Veel te veel fysiek en mentaal zwakke spelers", zei hij. "Arne Slot is degene die dat moet gaan oplossen. Maar dit resultaat doet niets voor het gevoel van de supporters over zijn positie op dit moment."

Zijn collega Jamie Redknapp heeft gemengde gevoelens over Slot. "Er valt hem veel aan te rekenen en als ze geen Champions League-voetbal veiligstellen, komt hij onder druk te staan en zullen er vragen gesteld worden."

Ook hij ziet dat steeds meer fans zich tegen de trainer keren. "Het zijn nette supporters die niet snel hun trainers de rug toe keren", zegt Redknapp. "Maar je ziet het, je hoort het. Veel mensen willen hem volgend jaar niet meer als manager."

De analist deelt die mening niet. "Ik vind het moeilijk, wat als je een jaar eerder de titel hebt gewonnen en daarna de trainer weg wil hebben... Dat zit mij niet lekker. Ik denk dat hij nog een jaar verdient, maar dan verwacht ik wel beter van hem."

Reactie Arne Slot

Slot sprak zich zelf ook uit over het gebrek aan steun vanuit de supporters. "Ik kan begrijpen dat ze op dit moment niet veel vertrouwen hebben of het gevoel dat het volgend jaar veel beter kan. Maar ik denk dat ze onderschatten wat een transferperiode kan doen en wat een nieuwe start kan doen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover