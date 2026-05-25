President Claudia Sheinbaum van Mexico heeft bevestigd dat de voetballers van Iran in haar land kunnen verblijven tijdens het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Volgens Sheinbaum wilden de Verenigde Staten niet dat Iran in dat land verbleef tijdens het toernooi.

Iran speelt zijn drie groepswedstrijden wel gewoon in de Verenigde Staten. "We hebben geen reden om hen de mogelijkheid te ontzeggen om in Mexico te blijven", zei Sheinbaum tijdens een persconferentie.

Zaterdag kreeg de voetbalbond van Iran naar eigen zeggen al toestemming van de FIFA om het basiskamp te verplaatsen.

De officiële reden was dat het Mexicaanse Tijuana dichter bij Los Angeles ligt, waar Iran het opneemt tegen Nieuw-Zeeland en België. De laatste groepswedstrijd is in Seattle tegen Egypte. De verplaatsing maakt de visumaanvragen ook makkelijker.

Het was lang onduidelijk of Iran vanwege de oorlog met de Verenigde Staten kon meedoen aan het WK. Het land had zijn groepsduels graag in Mexico afgewerkt, maar kreeg daar geen toestemming voor.

De nummer 21 van de FIFA-ranking is begonnen met de voorbereiding op het wereldkampioenschap. Komende vrijdag staat er een oefenduel gepland tegen Gambia. Die wedstrijd wordt vanwege de onrustige perikelen in eigen land niet in Iran, maar in Turkije afgewerkt.

