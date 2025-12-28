Liverpool en Wolverhampton Wanderers zorgden zaterdag voor een prachtig eerbetoon aan hun oud-speler Diogo Jota. De weduwe van de Portugees en de Duitse oud-coach Jurgen Klopp beleefden het eerbetoon vol emotie en spreken er ook met liefde over.

"Genegenheid, waardering en liefde", waren de drie belangrijkste woorden voor Klopp na het eerbetoon aan Jota. "Ik glimlach nog steeds elke keer als ik zijn naam zeg of hoor. Eerlijk gezegd, hij maakt me van oor tot oor aan het lachen. Het is een bizarre tegenstrijdigheid." Klopp was trainer van Liverpool toen de club in 2020 Jota overnam van Wolverhampton Wanderers.

Klopp blikt ook terug op het moment dat hij hoorde dat Jota door zijn auto-ongeluk het leven liet. "Waarom Diogo? Waarom nu? Waarom op deze manier? Ik geloof nog steeds, maar zo'n moment stelt dat geloof op de proef. De enige manier om dit, al is het maar een beetje, te begrijpen, is door vast te houden aan de waarheid. Dat grote pijn de prijs is die we betalen voor grote liefde", vertelt de gelovige Klopp over het verliezen van een van zijn ex-spelers.

Eerbetoon

Voor de wedstrijd tussen Liverpool en Wolves (2-1 winst voor Liverpool) werd er een eerbetoon gehouden voor Jota, die afgelopen zomer overleed door een auto-ongeluk samen met zijn broer Andre Silva. De twee oudste kinderen van de Portugees mochten samen met aanvoerder Virgil van Dijk het veld oplopen. De Nederlander trapte ook voor de wedstrijd al een balletje met zoons Dinis en Duarte. Tijdens de wedstrijd werd er vanuit het publiek ook nog luidkeels gezongen voor Jota.

Weduwe

Na de wedstrijd plaatste Rute Cardoso, de weduwe van Jota, ook een dankwoord op sociale media: "Uit de grond van mijn hart, dank aan de club en alle fans voor de liefde. Het respect en de steun die jullie hebben getoond tijdens deze ongelooflijk moeilijke periode. Jullie berichten en gebaren betekenen meer dan woorden kunnen uitdrukken." Uiteindelijk won Liverpool de wedstrijd dus met 2-1, waardoor Arne Slot het jaar 2025 winnend af wist te sluiten.

Alles over de Premier League

