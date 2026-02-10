Michael van Gerwen klimt overtuigend weer op uit het dal waar hij de afgelopen twee jaar in zat. De Nederlandse topdarter haalde maandag voor het eerst in een jaar een halve finale van een Players Championship en won een paar dagen eerder zijn eerste Premier League-avond in ook een jaar. Toch ging het in Hildesheim niet van het leien dakje volgens ex-prof Vincent van der Voort.

De goede vriend van Van Gerwen was mee naar Duitsland om hem te helpen en dat was maar goed ook. Van Gerwen begon verre van goed en kroop tegen de Duitser Matthias Ehlers door het oog van de naald. Hij ontsnapte, versloeg hem en stootte door naar de halve finale. Daarin was James Wade net te sterk voor Van Gerwen, die met 6500 pond prijzengeld meteen goed gestart is aan een belangrijk jaar om zijn positie op de wereldranglijst te behouden.

'Beetje verprutst'

"Hij begon heel stroef", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Na de tweede ronde hebben we een paar aanpassinkjes gedaan en toen begon hij heel goed te gooien. Ik dacht zelfs dat hij 'm kon gaan winnen, maar in de halve finale heeft hij het een beetje verprutst, vooral in het begin. Maar ik heb genoeg positieve dingen gezien." Presentator Damian Vlottes is benieuwd welke aanpassingen Van der Voort dan gedaan heeft met Van Gerwen.

'Ontspanning aangebracht'

"Hij was wat gespannen in het begin, dus hij moest los komen. Hij gooide ook heel hard, waarschijnlijk uit die spanning. Ik heb dus iets meer ontspanning aangebracht en toen liet hij zijn pijlen beter vliegen. Het ging soepeler vanaf dat moment veel beter. Je ziet alleen dat hij er nog niet helemaal is en vooral finishend. Hij mist nog te veel met drie pijlen in de hand, dat moet beter. Maar als je ziet wat er nu al gebeurt, met ook al een halve finale die hij vorig jaar niet één keer haalde, dan zit er zeker een stijgende lijn in."

'Dat is nu het doel natuurlijk'

In 2025 speelde Van Gerwen zo slecht op de vloer, dat hij de Players Championship Finals niet eens haalde eind november. Tot dan toe was hij daar sinds het ontstaan van het majortoernooi in 2013 altijd bij geweest. Maar problemen in zijn privéleven zorgden voor het dramatische gat in zijn carrière. "Dat is nu het doel natuurlijk: om zo snel mogelijk te zorgen dat hij daar veilig voor is. De volgende twee Pro Tours doet hij niet mee en dan PC 5 en 6 weer wel. Dus je wil eigenlijk dat je rond mei of april 100 procent zeker bent van de Finals."

'Dan ben je ook van dat af'

Daarmee snoert MVG volgens zijn goede vriend ook meteen de critici de mond, die op de loer liggen. "Dan weet je ook dat het geen dingetje wordt, zoals het dat vorig jaar vanaf de zomer eigenlijk al was. Als hij het nu al snel haalt, scheelt dat een hoop vragen." Ook in de Premier League ging het meteen goed met de Nederlander, die de eerste avond in Newcastle won. Vorig jaar bleef hij ook zonder avondzege in de Premier League Darts. "Ja, dan nu meteen die eerste pakken. Dat is wel lekker, dan ben je ook van dat af."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Beluister de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door hieronder. Daarin bespreken Vincent van der Voort en Damian Vlottes de afgelopen week van het darts. De een doet dat vanuit Duitsland, de ander vanuit Italië, een hele internationale aflevering dus. Je kunt 'm ook beluisteren via YouTube, Spotify en Apple Podcasts.