Michael van Gerwen is maandag door het oog van de naald gekropen tijdens de opening van het vloerseizoen. De Nederlandse topdarter kende een paar moeilijke weken, met een 'mokerslag' in zijn privéleven. Maar na het winnen van de eerste Premier League-avond zette hij ook tijdens Players Championship 1 een dramatisch jaar op de vloer recht.

Van Gerwen ging op de World Masters vroeg onderuit, maar dat kwam volgens goede vriend Vincent van der Voort door problemen in zijn privé-omgeving. Tijdens de openingsavond van de Premier League liet de Nederlander zich weer zien en pakte hij de eerste avondwinst, iets dat hem heel 2025 niet lukte. Zoiets presteerde hij vervolgens op het eerste vloertoernooi ook. Maar hij moest er diep voor gaan.

Door het oog van de naald

De Duitser Matthias Ehlers stond 5-1 voor in de eerste ronde tegen Van Gerwen en had kansen zat om de Nederlander al vroeg uit te schakelen. Echter kreeg hij zijn winnende pijl er maar niet in en bood hij de Nederlander ruimte om door het oog van de naald zijn comeback te maken. Dat deed hij dan ook. Hij won met 6-5, kwam tot net 87 gemiddeld en was gewaarschuwd. In de tweede ronde tegen Andy Boulton was hij nog steeds niet goed, maar won hij met 6-1. Daarmee was Van Gerwen wakker geschud.

Dramatisch jaar recht gezet

Hij klopte vervolgens achtereenvolgens Connor Scutt, Shane McGuirk en Jack Tweddell voor een plek in de halve finales. Ook dat was hem heel 2025 niet gelukt, om op een Players Championship tot de laatste vier door te dringen. Daardoor miste hij eind november de Players Championships Finals. Nu zette hij op het eerste vloertoernooi van het jaar meteen dat dramatische jaar recht.

Belangrijk prijzengeld

Echter was James Wade in de halve finale te sterk met 7-6 voor Van Gerwen, die daardoor uitgeschakeld werd. Met zijn halve finale pakt Van Gerwen meteen belangrijk prijzengeld om het jaar goed te beginnen. Hij krijgt 6500 pond die meetelt voor de Order of Merit. Na twee slechte jaren heeft Van Gerwen dit jaar veel te verdedigen dus is elke pond meegenomen om zijn vierde positie op de wereldranglijst te behouden.