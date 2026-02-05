Michael van Gerwen is de winnaar van de eerste speelavond van de Premier League Darts 2026. In Newcastle werd het een Nederlandse kraker in de eindstrijd. Gian van Veen, die begin dit jaar de finale van het WK darts 2026 verloor, moest weer een teleurstelling slikken.

Van Gerwen, die op weg naar de finale Stephen Bunting en Luke Humphries elimineerde, plaatste de eerste break en hield die marge vast tot het einde.

Bij 4-3 was er een kans voor The Giant om de stand gelijk te trekken. De dubbels vielen echter de hele partij niet of nauwelijks bij de nummer 3 van de wereld.

Slotleg

In wat de slotleg bleek werkte Van Gerwen steady toe naar een checkout. Van Veen hield hem scorend niet bij, waardoor Mighty Mike zonder druk kon aanleggen op 28 (dubbel 14). Die ging direct raak: eindstand 6-4.

Het gemiddelde van Van Gerwen was 97,8. Van Veen deed het niet heel geweldig met 90,5. "Hij heeft de hele avond niet geweldig gespeeld", meende analist Vincent van der Voort bij Viaplay. "En toch de finale gehaald." Van Veen beaamde dat in een interview: "Al met al een prima avond, maar ik was niet heel goed. Het geeft me zelfvertrouwen, dat ik zo ver kom, ook als ik niet op mijn best ben."

Rotperiode

Van Gerwen gaf in de aanloop naar de eerste speelavond aan dat hij een rotperiode had in zijn privéleven. De laatste twee weken was hij bezig met die situatie, die hij verder niet wilde omschrijven. Dit succes zal daardoor des te zoeter smaken.

"Ik sta er elke keer en dat geeft veel voldoening", zei de winnaar. "Of het veel met me doet? Valt wel mee, maar ik weet waar ik vandaan kom. Ik ging er gelijk uit bij de Masters en wil dan direct terugslaan. Ik heb de vorige jaren veel mooie dingen laten zien, maar ook veel slechte. Ik wil die balans beter hebben. Of het speciaal is dat ik tegen Van Veen speelde? Dat interesseert me niks. Hij heeft een mooie prestatie geleverd. Hier leert hij van."

Premier League Darts 2026

Van Veen is met de derde plaats de beste Nederlander op de wereldranglijst. Michael van Gerwen mag ook weer aan de Premier League deelnemen. Josh Rock is net als Van Veen voor de eerste keer uitverkoren. Littler, Humphries, Jonny Clayton, Stephen Bunting en Gerwyn Price completeren het deelnemersveld.