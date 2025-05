Advies voor Nederlandse topdarter na opvallende actie: 'Hij moet dat soort dingen aanpakken'

Dirk van Duijvenbode had de Euro Tour in Graz moeten winnen afgelopen weekend. Dat is de pijnlijke conclusie die Vincent van der Voort over de Nederlandse topdarter heeft. 'Aubergenius', zoals zijn bijnaam luidt, vloog er ondanks uitstekend spel in de kwartfinales uit. "Dat is dan karig", vindt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Van Duijvenbode gooide in al zijn wedstrijden boven de honderd gemiddeld en werkte zich op tot een favoriet voor de eindzege, die uiteindelijk niet naar hem maar naar de Duitser Martin Schindler ging. "Voor Dirk geldt eigenlijk dat als je zo goed speelt, je 'm eigenlijk moet winnen hè", is de harde conclusie van Van der Voort over zijn landgenoot.

'Dat is toch jammer'

Hij was onder de indruk van wat de topdarter liet zien in Oostenrijk. "Scorend was hij een beest, niet normaal. Dan is een kwartfinale karig en dat is toch jammer. Dit was een uitgelezen weekend voor hem om dat laatste stapje naar aansluiting met de wereldtop weer te maken." Heel veel topdarters meldden zich af en zodoende lag het schema open.

IJzersterke Dirk van Duijvenbode laat gouden kans liggen op bijltjesdag voor Nederlanders De Nederlandse darters lieten zich zaterdag nog goed zien, met vijf landgenoten bij de laatste zestien op de Euro Tour in Graz. Maar precies op de finaledag van het toernooi in Oostenrijk bleek het bijltjesdag voor onze landgenoten. Dirk van Duijvenbode was de enige die de kwartfinales wist te halen, maar daarin ging hij onderuit. Martin Schindler won uiteindelijk de titel.

Stickertje

Toch viel Van Duijvenbode ook negatief op. Bijna werd hij een ronde eerder tegen Matt Campbell uitgeschakeld, door zijn eigen schuld. Hij stoorde zich mateloos aan een loszittend stickertje van een sponsor op zijn shirt en raakte daardoor afgeleid. "Als dit in het begin van je carrière gebeurt, oké... Maar op een gegeven moment moet hij wel zover zijn dat als zoiets je irriteert, je het eraf trekt", vindt Van der Voort.

Topdarters 'gaan kapot' na uniek moment: 'Vreselijk voor die mannen, natuurlijk voel je dan schaamte' Het gebeurt zelden dat een leg in het darts zó lang duurt als afgelopen weekend tijdens de Euro Tour in Graz. Joe Cullen en Thibault Tricole kregen het beiden maar niet voor elkaar om de leg uit te gooien. Pas na veertig pijlen viel de bevrijdende dubbel. Het lachwekkende moment zorgt ook voor plaatsvervangende pijn en schaamte.

'Ik heb ook een beperking, maar...'

Tegenstanders weten volgens presentator Vlottes ook dat Van Duijvenbode makkelijk ontregeld raakt door dit soort akkefietjes. "Het ging nog bijna mis", zag ook Van der Voort. "Dat is toch iets... Hij moet nu wel een keer die stap gaan maken. Als er maar iets gebeurt in zo'n wedstrijd, dan is-ie het kwijt. Als je zo goed bent als hij en zo professioneel... Ik heb ook een beperking, maar als je daar niet aan kan werken en niet beter kan maken, dan is dat je topniveau."

Nederlandse topdarter verklapt onbedoeld groot nieuws live op televisie: 'Dat meen je niet?!' Rotterdam Ahoy puilt uit van de fans in het oranje voor de Premier League Darts aldaar. Eén van het is zelf professioneel darter: Dirk van Duijvenbode. Die had voor de kijkers thuis verrassend nieuws te melden.

'Hij zal dit soort dingen aan moeten pakken'

Hij weet niet of het om te draaien is bij Van Duijvenbode, omdat 'hij zo in elkaar zit'. Maar hij zou er wel goed aan doen om eraan te werken volgens Van der Voort. "Je ziet bij hem dat het er echt wel in zit, maar dan zal hij dit soort dingen wel aan moeten pakken."

Kritiek op topdarter Michael van Gerwen: 'Dan hoor je er ook gewoon niet thuis' Michael van Gerwen en Nathan Aspinall gaan uitvechten wie als laatste van de vier namen door mag naar de play-offs van de Premier League Darts. Zo zeker is Vincent van der Voort wel van zijn zaak, met nog een paar avonden te gaan. Luke Littler, Luke Humphries en Gerwyn Price zijn al wel zeker, dus is er nog één plekje over. De Nederlandse topdarter moet oppassen.

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door bespreken Van der Voort en Vlottes de afgelopen Euro Tour in Graz, wordt er naar beelden gekeken van een boze Luke Littler die met zijn middelvinger liep te zwaaien in Liverpool en vertelt Van der Voort een hilarische anekdote over één van zijn vele demonstratietoernooien. Ook wordt er een nieuwe gast aangekondigd voor de volgende aflevering. Wie dat is, luister je in de aflevering van 29 april. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.