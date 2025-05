Kritiek op topdarter Michael van Gerwen: 'Dan hoor je er ook gewoon niet thuis'

Michael van Gerwen en Nathan Aspinall gaan uitvechten wie als laatste van de vier namen door mag naar de play-offs van de Premier League Darts. Zo zeker is Vincent van der Voort wel van zijn zaak, met nog een paar avonden te gaan. Luke Littler, Luke Humphries en Gerwyn Price zijn al wel zeker, dus is er nog één plekje over. De Nederlandse topdarter moet oppassen.

Van Gerwen is zevenvoudig winnaar van het toernooi en daarmee recordhouder. Maar voor het eerst in zijn lange carrière dreigt hij buiten de finale-avond in Londen te vallen. Hij staat momenteel onder de plaatsen die recht geven op deelname, dus moet hij er hard aan trekken om er nog bij te komen. En dat terwijl de vorm er verre van is.

'Heel bijzonder'

Van der Voort en presentator Damian Vlottes moeten er zelfs een beetje om lachen in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Zij kunnen bijna niet geloven dat MVG nog altijd kans maakt op de top-4, ondanks dat hij nog geen avond won en zelfs maar één keer de finale haalde. "Dat is wel heel bijzonder ja", vindt Van der Voort. "Michael en Nathan Aspinall gaan onderling uitmaken wie er naar de finale-avond mag."

'Ook dat nog'

De Nederlander en de Engelsman staan in de slotfase van het toernooi op evenveel punten, maar het legsaldo én het feit dat de teller van gewonnen avonden bij Van Gerwen nog altijd op nul staat, zorgt ervoor dat het aanvoelt alsof MVG een punt achter loopt. "Ook dat nog ja." Zijn afmelding in Berlijn lijkt hem zo duur te komen staan. Als 'straf' gaf de PDC hem namelijk een legsaldo van -6 erbij.

Kritiek

"Je moet ook gewoon wel kritisch zijn. Als je in zestien weken geen avond wint, hoor je er eigenlijk gewoon niet thuis. Hoe graag wij dat ook willen omdat dat leuker is voor Nederland. Als hij in zestien weken maar één keer een finale haalt, dan is het niet heel gek dat hij niet haalt. Dan heb je het echt niet goed gedaan."

'Dat heeft hij in zich'

Het mag volgens Van der Voort duidelijk zijn dat dit Premier League-seizoen niet goed is geweest voor Van Gerwen. "Maar je hoopt dat eerdaags die ommekeer komt en hij weer eens een avond wint. Als hij die halve finales haalt, kan hij zomaar de Premier League winnen. Dat heeft Van Gerwen in zich: op één avond kan hij heel goed zijn en 'm winnen. Dat zou wel redelijk onterecht zijn natuurlijk, maar dat is wel het systeem."

Premier League Darts in Birmingham

Vanavond krijgt hij weer de kans om punten te pakken. In Birmingham wacht Rob Cross in de kwartfinale.

Podcast Darts Draait Door

Van der Voort en Vlottes bespreken wekelijks de ins en outs van de dartswereld. In de nieuwe aflevering van de podcast Darts Draait Door op Sportnieuws.nl komt Michael van Gerwen altijd voorbij. Luister hieronder naar de recente opname, waarin Van der Voort ook schrikt van Luke Littler. Of check in via YouTube of Spotify.