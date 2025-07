Michael van Gerwen heeft een onrustige periode achter de rug. De Nederlandse topdarter en drievoudig wereldkampioen lijkt echter weer wat tijd voor zichzelf te hebben. Vrijdag probeerde de Brabander iets nieuws.

Van Gerwen kondigde in mei aan dat hij en zijn vrouw Daphne gaan scheiden. Vervolgens speelde hij een maandje geen toernooien. Inmdiddels heeft Mighty Mike zijn comeback gemaakt, maar die twee toernooien leverden weinig succes op.

Inmiddels zijn er bij Van Gerwen wat dingen veranderd. Zo heeft hij geen beugel meer in, die noodzakelijk was na een operatie in 2024. Ook is hij flink wat aantal kilo's afgevallen en heeft hij zijn groene shirt ingeruild voor een model dat wordt gedmineerd door de kleur zwart.

'Mijn eerste les'

En nog iets nieuws: Van Gerwen is begonnen met padel spelen. "Mijn eerste padellesje", zegt hij in een story op Instagram. "Wel leuk", zo oordeelt hij.

In een daaropvolgende video staat hij vlakbij de glazen wand van de padelkooi en houdt hij met een padelracket de bal een paar keer omhoog. Dat doet hij met de zijkant van het racket, die relatief dik is, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met een tennisracket.

Baltic Sea Darts Open

Dit weekend wordt in het Duitse Kiel de Baltic Sea Darts Open gehouden. Van Gerwen heeft zich afgemeld voor het Euro Tour-evenement. Hij zal wel meedoen aan de World Matchplay, dat bekend staat als 'het zomer-WK'. Op de World Matchplay is na het WK darts en de Premier League Darts het meeste prijzengeld te verdelen: 800.000 pond (925.000 euro).

World Matchplay

Van alle spelers die Michael van Gerwen had kunnen loten in de eerste ronde van de World Matchplay, is niemand minder dan grote rivaal Raymond van Barneveld uit de koker komen rollen. Het wordt dus een clash tussen de twee beste Nederlanders ter wereld. Van Gerwen werd drie keer wereldkampioen bij de PDC en Barney in totaal vijf keer, waarvan vier wereldtitels bij de BDO werden gehaald.

Michael van Gerwen op de padelbaan (Instagram MVG180)

Van Barneveld plaatste zich ternauwernood voor de Matchplay. Tijdens de laatste twee Players Championships verdedigde hij zijn vijftiende plaats (van de 16) met hand en tand en mag hij een gooi doen naar zijn beste prestatie tot nu toe op het majortoernooi: in 2010 werd hij verliezend finalist.