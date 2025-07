Michael Smith krijgt het momenteel flink voor zijn kiezen. De Engelse topdarter miste de World Matchplay en zegde daarna af voor de vloertoernooien in Duitsland en de kwalificaties voor nieuwe Euro Tours. Daardoor kwam er flink wat speculatie los, waar zijn management op reageerde met een officiële verklaring. Er kwam een waslijst aan blessures uit.

De 34-jarige Smith is flink afgegleden op de wereldranglijst en kwam al maanden niet fatsoenlijk in actie. Allemaal het gevolg van aanhoudend blessureleed, zo blijkt. "We hebben gezien dat er flink wat reacties zijn op de afwezigheid van Michael Smith. We vinden het dus een goed idee om met een update te komen over de blessures die hem de afgelopen maanden parten spelen. Zoals jullie weten heeft Michael last van atritis in zijn werphand, maar heeft hij nu ook last van zijn voet en enkel", schrijft zijn management.

Nog meer problemen

Dat is niet het enige. Hij blijkt ook al sinds Kerstmis last te hebben van zijn schouder en zelf reageerde Smith ook nog dat zijn ogen binnenkort gelaserd gaan worden. Kortom: Bully Boy, de wereldkampioen van 2023, zit voorlopig nog wel even in de lappenmand. "We vinden het nu de goede tijd om de genoemde problemen op te lossen zodat Michael terug kan komen in zijn beste versie en weer kan darten zoals mensen van hem gewend zijn", sluit het management de boodschap af.

🆕 Darting Promotions release statement on Michael Smith and injury update 👇#Darts #TeamDP pic.twitter.com/h9lTn1gRsI — Darting Promotions Limited (@dartingp) July 28, 2025

'Een paar tegenslagen houden mij niet tegen'

"Ik hoop dat jullie het allemaal begrijpen. Maar ik beloof dat ik terugkom met het vuurtje in me. Een paar tegenslagen houden mij niet tegen, dat heb ik al een paar keer laten zien", reageerde Smith zelf op het statement over zijn gezondheid. Sinds zijn WK-winst in januari 2023 kende Smith al problemen. Zo won hij als wereldkampioen en nummer 1 van de wereld 'alleen nog maar' de World Cup of Darts (met Luke Humphries). Inmiddels is hij afgezakt naar plek 21 op de Order of Merit.

