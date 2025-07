Kijk niet raar op als je Michael Smith voorlopig niet meer ziet darten. De wereldkampioen van 2023 worstelt al maanden met zijn vorm en heeft na het missen van de World Matchplay besloten om ook de toernooien erna over te slaan. "Het lijkt er op dat hij aan het resetten is", stemt Vincent van der Voort tevreden in met het plan van Bully Boy in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

De 34-jarige Smith heeft ook de Players Championships in Hildesheim (29 en 30 juli) en de komende Euro Tour afgezegd. Die lijkt een 'break' te pakken, zoals presentator Damian Vlottes aanwijst. "Die is echt aan het resetten", legt Van der Voort uit. "Hij heeft ook gemerkt dat op dit tempo maar door blijven gaan geen zin heeft. Die moet zijn vorm weer gaan pakken en is nu gaan rusten en trainen. Die komt daarna pas terug. Want als je eenmaal in die neerwaartse spiraal zit... Doorbreek die maar."

'Misschien wel een hele wijze beslissing'

Alle pogingen om terug te keren op zijn niveau van nog geen twee jaar geleden, mislukten voor de Engelsman. "Dan moet er iets gebeuren en misschien is dit wel een hele wijze beslissing", denkt Van der Voort. "Je kan wel door blijven gaan en proberen die Grand Prix te halen (het volgende grote toernooi, red.), maar daar verlies je dan mogelijk ook weer in de eerste ronde omdat het helemaal niet goed gaat."

'Dat heeft hij nooit meer gehaald'

Van der Voort, die een dartswinkel in Zaandam heeft, denkt dat er misschien wel iets mis is de pijlen van Smith. "Hij heeft ook zijn materiaal veranderd. Misschien zit het daar wel in dat hij niet zo soepel gooit. Dat hij het in zijn materiaal moet zoeken. Die vorm van het gewonnen WK heeft hij nooit meer gehaald." Op deze manier lijkt zijn carrière als een nachtkaars uit te gaan. Een beetje zoals met Adrian Lewis gebeurde nadat hij twee keer wereldkampioen werd.

Angst om Adrian Lewis achterna te gaan

"Die angst om hem achterna te gaan, is er altijd. Darts wacht op niemand. Je zal altijd moeten presteren en dat is ook de druk die er continu op staat. Smith is zo'n groot talent, daar moet je toch vanuit gaan dat hij het wel redt. Maar dat zei ik ook van Adrian Lewis", weet Van der Voort nog. "Je zou denken dat hij nog wel terugkomt. Hij neemt de zomer tot eind augustus en pakt het daarna weer op. Het is heel hard gegaan. Tot de Matchplay heeft hij alles gespeeld en daarna heeft hij het allemaal laten vallen."

Beluister de podcast

De Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door