Lakeside, het iconische WK darts bij dartsbond WDF (het 'nieuwe' BDO), heeft een treurige afmelding moeten incasseren. Topdarter David Pallett heeft zich last-minute uit het grote toernooi teruggetrokken wegens persoonlijke omstandigheden.

De 35-jarige Pallett was in topvorm en was op basis daarvan een van de favorieten voor de titel op het WK voor amateurs. De Engelsman had een bye voor de eerste ronde en zou in de tweede ronde instromen voor de partij tegen de Belg Sybren Gijbels. Die won vrijdagavond nog zijn partij in de eerste ronde, maar krijgt nu een hele andere tegenstander dan verwacht. De organisatie roept de Duitse reserve Marcus Maier op om Palletts plek in te nemen. Hij gaat zijn debuut maken op Lakeside.

Net op tijd voor een vervanger

Een geluk bij een ongeluk was dat Pallett zijn afmelding aan de organiseerde meldde voordat de eerste pijl gegooid was. Daardoor kon er een vervanger worden opgeroepen. Had de Engelsman gewacht met zijn bericht, dan was er vanwege 'competitievervalsing' geen vervanger gekomen en was Sijbels gratis naar de derde ronde geweest. Pallett laat in een reactie op sociale media weten dat hij blij is dat er nog een vervanger geregeld kon worden.

'Dit doet pijn'

"Dit doet pijn", schrijft Pallett op X. "Met de vorm waarin ik stak en de uren training die ik heb gedaan, geloofde ik er echt in dat ik het toernooi kon gaan winnen. Maar soms vallen dingen gewoon jouw kant niet op. Het is tijd om een stapje terug te doen, te hergroeperen en sterker dan ooit terug te komen." Hij is blij met het begrip van de WDF en de bemoedigende woorden die hij te horen kreeg. "Ik wens iedereen een fantastisch toernooi toe en ik hoop dat iedereen geniet. Ik ga naar huis en ga thuis kijken hoe het zich allemaal ontvouwt, zoals ik als fan ook altijd deed. Ik zal terugkomen."

PDC-verleden

Pallett speelde in het verleden een tijdje voor de PDC en niet onverdienstelijk. In 2018 stond hij nog in de halve finales van de UK Open. Twee jaar eerder kwam hij tot de laatste 32 op het WK aldaar. Er werd hem een grote toekomst voorspeld, maar tot op heden is dat er bij de PDC niet uitgekomen.

WK darts

Op Lakeside is de Nederlander Jimmy van Schie één van de grootste favorieten voor de titel. Het WDF WK darts loopt tot en met 7 december. Vier dagen later begint het grote WK darts bij de PDC, met daarin de grote namen als Luke Littler, Luke Humphries, Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld.

