Topdarter Raymond van Barneveld werd vijf keer in zijn carrière wereldkampioen en beleefde daarnaast een hoop successen. Toch staat hij de laatste jaren vooral te boek als mopperende vanwege zijn melodramatische interviews. Dat heeft volgens Van Barneveld te maken met zijn verleden. "Ik was voor mijn gevoel altijd een mislukking."

Vrijwel iedere dartsfan kan Van Barnevelds emotionele interview herinneren na zijn uitschakeling op het WK darts van 2019. Hij gebruikte termen als "Ik zal werkelijk nooit van mezelf houden" en "Ik zal mezelf haten, ik walg van mezelf". Ook vertelde hij na zijn nederlaag in de eerste ronde tegen de onbekende Amerikaan Darin Young dat het leven geen zin meer had.

In de jaren daarna volgden identieke interviews, waarin Van Barneveld helemaal leegliep. Dat is niet zonder reden. Barney kende een eenzame jeugd, zo blijkt in het programma Sterren op het Doek. Vrijdag werd alvast een teaser gedeeld van de aflevering die zaterdag op tv te zien is.

Eenzame jeugd

Van Barneveld kreeg van presentator Özcan Aykol de vraag of kinderen hem niet raar vonden dat hij uren stond te darten. Daarop volgde een verdrietig antwoord. "Ik had geen vriendjes of vriendinnetjes in de buurt", was Van Barneveld openhartig.

De vijfvoudig wereldkampioen was daarom best eenzaam. "Kijk, als je allemaal vriendjes en vriendinnetjes hebt, dan leer je natuurlijk dingen van elkaar. Het straatleven, uitgaan, de bioscoop pakken", somde Van Barneveld op. "Dat is mij allemaal voorbij gegaan."

Van Barneveld valt terug in oude gewoontes

Uiteindelijk kwam hij zijn sociale leven op gang doordat hij ging darten, vanwege zijn prestaties genoot hij ook steeds meer respect. "Omdat natuurlijk mijn hele jeugd aan me voorbij is gegaan, waarin eigenlijk alles mislukte. Niks lukte eigenlijk", begon Van Barneveld zijn verhaal, waarna presentator Aykol hem onderbrak. "Maar als je jong bent, dan mag er toch wel iets mislukken?"

"Ja, maar niet alles toch?", was de veelzeggende reactie van Van Barneveld. Als voorbeeld geeft de darter aan dat hij op de timmerschool zat, maar nog geen spijker in de muur kan slaan. "Ik was voor mijn gevoel altijd een mislukking. Alles wat ik aanraakte, dat viel in duigen. Ik kon nooit meteen iets goed doen", herinnerde hij zich.

Dat was met drie pijlen in de hand wel anders. Van Barneveld werd vier keer wereldkampioen bij de inmiddels opgeheven dartsbond BDO en eenmalig bij de PDC. De laatste jaren zijn de hoogtepunten echter schaars en dan neemt de jongere Barney het over. "Dan verval je eigenlijk weer terug naar dat gebeuren van: zie je wel, je kunt er nog steeds niks van."

Sterren op het Doek

In Sterren op het Doek laten bekende Nederlanders zich portretteren door drie verschillende kunstenaars en delen ze persoonlijke verhalen. Aan het einde van elke aflevering mag de gast zelf kiezen welke van de drie schilderijen hij mee naar huis wil nemen. Zaterdagavond vanaf 20.40 uur is de aflevering met Raymond van Barneveld te zien op NPO2.

In december is Van Barneveld ook op tv te zien, maar dan bij het WK darts. De 58-jarige Nederlander neemt het in de eerste ronde op tegen de Zwitser Stefan Bellmont.

