'Aparte voorbereiding' darter Wessel Nijman op groot toernooi in Nederland: 'Echt een mooie middag'

Wessel Nijman geldt als groot talent in Nederland. Toch timmert de darter nog altijd aan de weg. Hij is zelfs nog actief in de Super League, de beste competitie van Nederlanders met verschillende teams. Daar liet Nijman zich op een wedstrijddag in de Euro Tour zien.

"Ik ben vanmiddag Super League wezen gooien, en daar kampioen geworden", begon Nijman bij Viaplay, waar hij geïnterviewd werd voor de partij tegen Peter Wright. "Dus dat was een feestje en een aparte voorbereiding", erkende het toptalent, die zelfs een negendarter gooide. "Tegen een goede vriend: Dave Proosten. Dat mag ik wel even vermelden. Zo vaak gooi ik geen negendarter, dus ik was er wel heel blij mee."

Of het de ideale voorbereiding is, vroeg de verslaggever van Viaplay. "Dat kan ik over een paar uurtjes vertellen", reageerde Nijman gevat. "Ik heb nooit vaker zoiets gedaan, dat ik overdag veel aan het gooien was. Maar Super League is wel een ontspannen manier van gooien ten opzichte van vanavond. Dat kan een sleutel zijn in mijn spel."

Winst op Wright

Uiteindelijk bleef het de gouden formule voor Nijman om tweevoudig wereldkampioen Peter Wright te verslaan. In de tweede ronde van het Dutch Darts Championship werd het liefst 6-1 voor de Nederlander. Snakebite won nog de eerste leg, alleen daarna was het Nijman die de regie overnam. Hij mag het zondag in de derde ronde opnemen tegen landgenoot Dirk van Duijvenbode.

NIJMAN KO'S WRIGHT!



Wessel Nijman manages to beat Peter Wright to book his place in the next round, as the 24-year-old punishes a below-par performance from the two-time World Champion, and beats him 6-1!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET7 | R2 pic.twitter.com/j4pRJU0KEp — PDC Darts (@OfficialPDC) May 24, 2025

'Echt een mooie middag'

Na afloop van zijn zege kwam Nijman aan de desk bij presentatoren Koert Westerman en Jacques Nieuwlaat. Daar ging het opnieuw over de winst in de Super League. "Zeker een goede generale, het was echt een mooie middag. Ik had nooit zo'n voorbereiding gehad, maar misschien is dit wel het geheime recept."

Het was de eerste keer dat Nijman van Wright won in zijn carrière.

Uitslagen Dutch Darts Championship

Middagsessie

Damon Heta 6-3 Jeffrey Sparidaans

Ritchie Edhouse 6-5 Dave Chisnall

Michael Smith 6-5 Ryan Joyce

Jonny Clayton 6-2 Max Hopp

Daryl Gurney 6-5 Chris Dobey

Martin Schindler 6-4 Martin Lukeman

Danny Noppert 6-2 Mario Vandenbogaerde

Ryan Searle 6-4 Ryan Meikle

Avondsessie

James Wade 3-6 Dirk van Duijvenbode

William O'Connor 6-3 Boris Krcmar

Ross Smith 6-2 Raymond van Barneveld

Peter Wright 1-6 Wessel Nijman

Luke Humphries v Cameron Menzies

Stephen Bunting v Niko Springer

Josh Rock v Ricardo Pietreczko