Topdarter Raymond van Barneveld (58) denkt aan ingrijpend besluit: 'Daar worstel ik wel mee'

Raymond van Barneveld draait al heel wat jaartjes mee in de mondiale dartstop. Toch heeft de 58-jarige ook niet het eeuwige leven, weet hij zelf. De vijfvoudig wereldkampioen denkt dan ook aan minderen.

Vrijdagavond won Van Barneveld in een volgepakt Autotron in Rosmalen van goede vriend en 'hele lieve jongen' Jimmy Hendriks (6-5). Een welkome zege, in de jacht op deelname aan de World Matchplay. "Tuurlijk wil je graag naar de Matchplay, maar vanaf volgend jaar moet het wel een beetje gaan minderen. Het wordt een beetje te veel", onthult Barney voor de camera van Sportnieuws.nl.

"Misschien wat minder Pro Tours spelen", denkt Van Barneveld. "Kijk, die Euro Tours blijf ik wel spelen zo lang als ik in de top-16 zit. Maar kijk het is natuurlijk gekkenwerk", doelt hij op de drukke agenda.

Druk leven

Darters zijn het grootste deel van het jaar bezig met toernooien. Ook daar komen vergt tijd. "Ik ben nu al veertig jaar bezig, ik blijf het leuk vinden. Als je staat te ingooien en je hoort zo’n zaal, dan geeft dat ongelooflijk veel gevoel en trots. Uiteindelijk wil het brein wel, maar het lichaam niet altijd. Dat blijft wel een dingetje", aldus RvB.

Ook het feit dat het niveau blijft groeien, helpt Van Barneveld niet. Hij moet perfect presteren, wil hij enigszins ver geraken op een toernooi. "Daar worstel ik wel mee", erkent hij. "Dat kost veel mentale kracht. Weet niet zo goed hoe lang ik dit nog vol kan houden."

Minderen

Van Barneveld ging al eens met dartspensioen in 2019 en kwam daar enkele maanden later weer op terug. Sinds 2021 heeft hij weer een tourkaart, maar zijn topprestaties op majors zijn schaars. "Daar is het ook vaak eerste ronde klaar. Dan moet je ook eerlijk naar jezelf zijn van joh ik heb fantastische sponsors, mensen staan achter me, maar ja ik ben ook 58 jaar. Ik vind het prachtig, ook vanavond (vrijdag, red.) weer en je hoopt dat zo lang mogelijk vol te houden. Maar zoals ik al zei: het brein wil wel, het lichaam niet altijd meer."