'Aubergenius' Dirk van Duijvenbode gebruikt bizarre walk-on nu als trucje: 'Dan weet ik het meteen'

"Eens maar nooit weer", zo denkt Dirk van Duijvenbode over zijn bizarre walk-on een paar jaar geleden. De Nederlandse topdarter kwam tijdens het WK darts in coronatijd voor een lege zaal ineens op met een aubergine in zijn hand. Het moment droeg bij aan zijn bijnaam 'Aubergenius'. In gesprek met de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door kijkt hij terug op de bijzondere opkomst.

In onderstaande video zie je de bizarre walk-on van Van Duijvenbode op het WK darts tegen Bradley Brooks. Het idee kwam pas heel laat op. "Ik was het überhaupt niet van plan", zegt Van Duijvenbode in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door, waar hij dit keer te gast is. "Kwam door Michael Smith (een andere darter, red.) hè. Die kwam twee minuten voor mijn wedstrijd naar me toe met dat hij iets voor me had."

'Stond ik daar'

Toen was de onschuldige gedachte van Van Duijvenbode, die in het dagelijks leven bij een auberginekwekerij vooral administratief werk doet: "Ja joh, prima toch? Doe ik toch lekker." Maar toen hij eenmaal met de paarse groente in zijn hand eenzaam het podium betrad, wist hij meteen: "Dit nooit meer."

Nu kan hij er vooral wel om lachen én haalt hij er iets uit voor zichzelf. "Stond ik daar, geen publiek, fantastisch. Er waren geen fans en er stond niemand om het podium heen om 'm aan te nemen. Moest ik die aubergine op mijn tafeltje leggen."

Trucje

Uiteindelijk haalde de stunt hem niet uit zijn concentratie en versloeg hij Brooks. Hij wordt er jaren later nog op aangesproken, alleen vindt hij dat juist fijn. "Het is ook wel een goeie manier om te kijken of mensen naar me kijken. Als iemand een interview wil doen en er wordt gezegd dat ik altijd met een aubergine opkom, dan weet ik dus dat ze niet kijken en dat ik het interview niet hoef te doen." Hij doelt op het feit dat hij alleen die ene keer opkwam met een aubergine en het daarna nooit meer gedaan heeft.

Beluister de podcast

