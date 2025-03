Darter Dirk van Duijvenbode tijd vastgehouden op vliegveld: 'Ze dachten dat het een bom was'

Dirk van Duijvenbode is niet gauw bang te krijgen. De Nederlandse darter (32) straalt voor de camera vaak een soort stoerheid uit waar je hem niet gauw uit haalt. Maar toch zal hij even gedacht hebben dat het mis was toen hij eens een tijd vastgehouden werd op Schiphol. Een onschuldig pakketje wat 'raar' ingepakt zat, kostte hem figuurlijk een paar jaar van zijn leven.

Van Duijvenbode is deze week te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. In de rubriek 'Kroegpraat' wordt hem gevraagd naar een leuk of opmerkelijk verhaal. Hij komt met iets heftigs op de proppen. "Dan hebben we ook die bom nog hè, met stop de check", snijdt hij zelf het onderwerp aan. "Stop de check is als er bepaalde stoffen worden gevonden of een vermoeden van een bom op een vliegveld."

'Ze dachten dat het een bom was'

Dat was toch wel schrikken, terwijl Van Duijvenbode zich van geen kwaad bewust was. "Ik neem op de reisdag (voor een dartswedstrijd of toernooi, red.) een salade mee. In zo'n kapsalonbakje, met aluminiumfolie eroverheen. M'n iPad erachter. Opladers aan de voorkant." Vincent van der Voort, ex-collegadarter van Dirk, kleurt het plaatje in. "Ze dachten dat het een bom was."

Van der Voort hoort er niet bij

De douaniers stelden allemaal vragen aan Van Duijvenbode. Of hij zelf de tas had ingepakt. Het hoofd van de beveiliging kwam er volgens Van der Voort zelfs bij, maar toen hem gevraagd werd of hij bij Van Duijvenbode hoorde stamelde hij snel 'nee'. "Straks zit er wel wat in hè." Het duurde een half uur. Ook het antwoord op de vraag wat ze gingen doen, beviel niet. "Darten zeiden we, toen dachten ze ook van hmm."

'Niet aan gedacht'

Aubergenius zei meteen dat er een salade in zat, maar kreeg ook de vraag wat er dan nog meer in zat. "Die iPad, daar had ik even niet aan gedacht", lacht Van Duijvenbode. "Daar gingen ze op af. Uiteindelijk herkende dat hoofd van de beveiliging Vincent. Toen zat het wel goed."

Beluister de podcast

Van Duijvenbode is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Samen met Van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreken ze in ruim een uur alle ins en outs van de dartswereld en het leven van Van Duijvenbode. Zo onthult hij dat hij 'spijt' heeft van de actie dat hij een aubergine mee het podium op nam. Luister dit en nog veel meer in de nieuwe aflevering hieronder of check in via bekende platformen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.