De Australische Tim Pusey heeft op een humoristische wijze ingespeeld op zijn eigen achternaam. De darter trad vrijdagmiddag aan tegenover Chris Dobey op de Australian Darts Masters. Hoewel hij een goede wedstrijd gooide, ging het achteraf vooral over zijn bijnaam.

Acht toppers van de PDC zijn afgereisd naar Oceanië om de Australian Darts Masters en de New Zealand Darts Masters te spelen. Michael van Gerwen slaat de World Series-toernooien over en dus komen er geen Nederlanders in actie. De acht wereldtoppers nemen het op tegenover acht darters uit Australië of Nieuw-Zeeland,

Opvallende bijnaam

De 32-jarige Pusey was één van de lokale deelnemers. Hij speelde tegen Engelsman Chris Dobey en dat ging hem goed af. De Australiër stond zelfs met 4-2 voor tegen de nummer zeven van de wereld, maar verloor alsnog met 6-4. Naast een goede partij, valt hij op met zijn bijnaam - iets wat bij de dartsport hoort.

De bijnaam van Pusey is namelijk 'The Magnet'. Als je zijn achternaam en zijn bijnaam achter elkaar zet... dan blijkt de darter een ware vrouwenverslinder te zijn. Het zorgt voor hilariteit online én in de zaal. 'Oh, wij houden van Pusey', zou er gezonnen zijn vanuit het publiek. Een andere X'er schrijft dat het 'tijd voor Pusey is'.

Owen Bates

Dit soort lolligheden van darters omtrent hun bijnaam is geen zeldzaamheid. 'Mighty' Michael van Gerwen is niet per se een bijnaam waar nieuwe darters mee opvallen. De 22-jarige darter Owen Bates speelde ook op een creatieve manier in op zijn achternaam. Hij zette 'The Master' achterop zijn shirt.

Op zichzelf een ietwat saaie naam, maar de puzzelstukjes vallen bij elkaar in combinatie met zijn achternaam: Owen 'The Master' Bates. Lees die naam eens snel hardop en je begrijpt direct waar de darter naar verwijst. Bates stond in 2024 nog op het WK darts en lijkt dit jaar opnieuw te kwalificeren voor het eindtoernooi.

Australian Darts Masters

De Australian Darts Masters behoren tot de World Series, een internationale toernooireeks die niet meetelt voor de wereldranglijst. De eerste ronde telde geen verrassingen, aangezien alle PDC-toppers wonnen. Luke Littler en Luke Humphries zijn te topfavorieten. Belg Mike De Decker mocht voor het eerst afreizen naar de andere kant van de wereld.