Het had een prachtige zege kunnen worden voor Danny Noppert. De Nederlandse topdarter stond zondagavond in de finale van European Tour 12 gewonnen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. In de finale verloor hij uiteindelijk van Nico Springer met 7-8.

De Nederlander had eerder al afgerekend met Luke Littler (7-4), Chris Dobey (6-2), Michael van Gerwen (6-5) en Robert Owen (6-5). Noppert, de nummer vijftien van de wereldranglijst, had in de finale genoeg aan een gemiddelde van iets boven de 90 om Springer te verslaan.

Het had de eerste titel in ruim een jaar tijd betekend voor The Freeze. Noppert schreef in april van 2024 nog Players Championship 8 op zijn naam. Hij heeft in totaal zes titels bij de PDC. De 34-jarige darter uit Joure boekte zijn grootste succes in 2022, toen hij de UK Open op zijn naam schreef. Dat is een van de majortoernooien van de grootste dartsorganisatie. Alle andere toernooien waren Players Championships.

Andere Nederlanders

Er deden genoeg Nederlanders mee aan de Hungarian Darts Trophy, maar de meesten lagen er voor zondag al uit. Alleen Van Gerwen (uitgeschakeld door Noppert) en Raymond van Barneveld schopten het tot de achtste finales. Gerwyn Price was veel te sterk voor Barney op zondagmiddag.

Wessel Nijman, Richard Veenstra, Jermaine Wattimena, Gian van Veen en Dirk van Duijvenbode waren de andere Nederlanders die naar Hongarije waren afgereisd.

Drukke maanden

Het wordt langzaam weer winter en dat betekent drukke maanden in de dartswereld. Van 6 tot 12 oktober staat de World Grand Prix op het programma, gevolgd door de Grand Slam of Darts én de Players Championship Finals in november. In december begint het WK 2025, terwijl tussendoor ook nog enorm veel vloertoernooien én Euro Tours worden georganiseerd.