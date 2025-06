Het is 'belachelijk' dat het halen van de finale van de World Cup of Darts een ticket voor de Grand Slam of Darts oplevert. Volgens ex-profdarter Vincent van der Voort moet de PDC daar echt iets op bedenken, want voor veel darters wordt het op deze manier onmogelijk zo'n rankingtoernooi te halen.

De situatie kan niet simpeler: de Grand Slam is voor spelers die op televisietoernooien de finale hebben gehaald. Maar aangezien het prijzengeld aldaar voor de wereldranglijst meetelt, is het gek dat ook het resultaat op een invitatietoernooi genoeg is voor kwalificatie. "Stephen Bunting, de nummer vier van de wereld, heeft daar geen enkele kans op en twee spelers van Bahrein die nog niet eens rechtdoor kunnen gooien wel. Dat voelt krom", gooit presentator Damian Vlottes het onderwerp op in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Dat zal hij nooit toegeven'

Ook op de afgelopen World Cup waren darters als Gerwyn Price en Danny Noppert óók bezig met dat Grand Slam-ticket. "Natuurlijk is dat raar", is Van der Voort het met die stelling eens. "Eigenlijk is het belachelijk. Alleen zijn ze bij de PDC ook bang dat anders te veel spelers niet komen. Price was daar ook gewoon voor de Grand Slam-plek, ook al zal hij dat nooit toegeven. Ik begrijp het ook wel, maar het haalt ook de charme van het toernooi en een goede prestatie weg."

'Eén grote poppenkast'

Doordat de finale van de World Cup Noord-Ierland - Wales was, zijn Josh Rock, Daryl Gurney, Jonny Clayton en Price zeker van deelname aan de Grand Slam in november. Maar niet alleen op het koppeltoernooi voor landen, ook op invitatietoernooien als de World Series is die regel krom. "Alsof de winnaar van de Johan Cruijff Schaal ineens Champions League mag spelen", vergelijkt Van der Voort de situatie met het voetbal. "Maar de World Series is sowieso één grote poppenkast."

Beluister de podcast

