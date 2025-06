Noord-Ierland is de favoriete winnaar van de World Cup of Darts. Daryl Gurney en Josh Rock mogen zichzelf wereldkampioen noemen nadat ze in de finale wonnen van Wales. De grote favoriet Engeland - met Luke Littler en Luke Humphries - werd vroeg in het toernooi uitgeschakeld. Topdarter Gerwyn Price denkt te weten waarom.

De één is wereldkampioen, de ander is nummer één van de wereld en won de Premier League. De twee Luke's - Littler en Humphries - konden eigenlijk alleen maar verliezen op de World Cup of Darts in Frankfurt. Engeland was dit jaar de torenhoge favoriet. Maar ze maakten het niet waar. In hun eerste ronde verloren ze direct van thuisland Duitsland. Weg WK-droom. Het debuut van Littler bleef bij slechts één wedstrijd.

Connectie op het podium

Gerwyn Price en Jonny Clayton haalde wel de finale met Wales. Zij versloegen in een matige wedstrijd het Nederlands team met Danny Noppert en Gian van Veen in de halve finale. In de finale was Noord-Ierland met 10-9 te sterk. Na de finale onthulde Price een opmerkelijk feit over Team Engeland.

"Ik denk dat je een band nodig hebt. Je hebt dat kameraadschap buiten het podium nodig, een echte connectie. Toen we op de eerste dagen arriveerden, waren er maar twee spelers die niet samen aankwamen, niet samen zaten, niet als een team speelden – ik zeg niet wie het waren – maar ze wonnen hun eerste wedstrijd niet", vertelt Price aan Online Darts.

Waardeloos

Hij begint vaag, maar het is overduidelijk dat hij het over Engeland heeft. "Je moet samen aankomen, je moet een team vormen, samen trainen, samen zitten. Het is een teammentaliteit. Dat lieten zij niet zien."

"Het zijn stuk voor stuk geweldige spelers, maar je moet het als team doen. Ik wilde dat ze het goed zouden doen, maar dat deden ze niet. Ik zeg dat niet omdat ik populair wil zijn of zo. Ik wilde echt dat ze goed speelden, maar ze speelden waardeloos."

Grand Slam of Darts

Het winnen van de World Cup of Darts levert je niets op voor de wereldranglijst. De winnaars ontvangen £80,000 (93.900 euro), die ze moeten delen. Toch halen de winnaars er voordeel uit voor de wereldranglijst: Gurney en Rock plaatsen zich namelijk ook voor de Grand Slam of Darts, een toernooi dat wél meetelt voor de wereldranglijst. Met name voor Gurney is dat als nummer 25 van de wereld mooi meegenomen.