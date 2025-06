De Nederlandse darters Gian van Veen en Dannu Noppert behaalden zondagmiddag de halve finale van de World Cup of Darts. Ex-profdarter Vincent van der Voort voorziet een mooie avond voor de mannen in het oranje, zo stelt hij in de extra aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik denk echt dat het hun toernooi is."

Nederland was zondagmiddag met 8-2 te sterk voor Tsjechië. Hoewel de eerste twee legs van het toernooi werden verloren, was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht voor de darters in het oranje. Na afloop waren ze dan ook lovend voor elkaar.

Nederlandse topdarters stomen door naar halve finale op World Cup of Darts, maar zijn wel 'de nul' kwijt De Nederlandse darters blijven op topniveau gooien op de World Cup of Darts. Gian van Veen en Danny Noppert wonnen zondagmiddag van hun Tsjechische tegenstanders in de kwartfinale. Wel moest het duo voor het eerst dit toernooi (minimaal) een leg tegen incasseren.

Teamgevoel

Van der Voort deelt de lovende teksten van beide darters. "Het was weer echt soeverein en makkelijk. In het begin was het nog wat stroefjes, maar het ziet er nog steeds prima uit. Tsjechië kon totaal geen vuist maken. Er was geen enkele leg waarin zij dominant waren. Het was een goede, zakelijke zege."

Vooral met het teamgevoel zit het wel snor bij de Nederlanders. Dat bleek wel aan een wegzetbeurt van Noppert, die ervoor koos om dubbel zestien te laten staan, in plaats van de bij hem zo geliefde dubbel twintig. "Ik weet niet of het heel verstandig is, want een enkele bull raak je makkelijker dan een triple elf normaal gesproken, maar je denkt wel aan elkaar. Dat is goed", stelt Van der Voort.

'Briljante' Nederlandse topdarters overladen elkaar met complimenten: 'Kijk hoe hij speelt!' De Nederlanders gaan keihard op de World Cup of Darts. Zondagmiddag wonnen Gian van Veen en Danny Noppert vol overtuiging van Tsjechië: 8-2. Na afloop waren de twee darters enorm lovend over elkaar.

Indrukwekkend Wales

In de halve finale treft Nederland op papier het sterkste land dat nog in het toernooi zit. Wales, met Jonny Clayton en Gerwyn Price, is goed bezig, zo vindt Van der Voort. "Wales maakte vanmiddag echt indruk. Clayton was erg goed en die jongens gaan echt voor elkaar door het vuur. Gian en Danny hebben dat ook. Ik verwacht dat dat misschien wel de wedstrijd van het toernooi gaat worden."

Toch denkt Van der Voort dat zijn landgenoten met de zege aan de haal gaan, zo blijkt uit zijn voorspelling voor de rest van de avond. "Ik verwacht dat Nederland het toernooi gaat winnen. Op de een of andere manier denk ik dat het hun toernooi is, maar voorspellen is niet mijn beste gave. Ik denk echt dat het kan en verwacht veel van ze."

Opvallend moment bij darters Gian van Veen en Danny Noppert: 'Heb je dat wel gevraagd aan mij?' Nederland maakte bij de World Cup of Darts korte metten met Schotland: 8-0. Gian van Veen en Danny Noppert hebben nu drie wedstrijden op rij gewonnen in Frankfurt zonder ook maar één leg af te staan. Sportnieuws.nl sprak de Oranje-darters over de opvallende opmars.

Thuisvoordeel

De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Noord-Ierland. Onze Oosterburen versloegen Australië in de kwartfinale, al was het met de hakken over de sloot. "Die waren niet geweldig vanmiddag", vond Van der Voort. "Dan zie je dat het moeilijk was dan als underdog tegen Engeland. Toen kolkte die zaal ook. Nu was dat wat minder. Ik verwacht vanavond wel weer een kolkende arena. Dat het publiek beseft dat dit de kans is om geschiedenis te schrijven."

"Laten we eerlijk zijn: Duitsland heeft flink voordeel van het thuispubliek. Als Duitsland niet thuis had gespeeld, hadden ze waarschijnlijk verloren van Australië. Het is goed voor het Duitse darten en darten in Europa als zij zouden winnen."

Luke Littler zal Duitsland nog meer haten na sensationele uitschakeling Engeland bij World Cup of Darts Engeland kwam naar de World Cup of Darts met de twee beste spelers ter wereld: wereldkampioen Luke Littler en Luke Humphries, winnaar van het WK darts in 2024. Maar het Engelse duo legde het in zijn eerste wedstrijd af tegen thuisland Duitsland: 8-4.

Heethoofd

Bij Noord-Ierland zit er met Daryl Gurney een kink in de kabel, denkt Van der Voort. "Rock is goed, maar Gurney heeft het zwaar. Het is een hele vlakke bende die hij aan het gooien is. De pijlen staan te vlak in het bord. Aan die setup moet echt iets gebeuren. Hij is daarmee bezig, maar dat heb je niet zomaar opgelost. Dat heeft hij voor vanavond nog niet voor elkaar denk ik."

Een voorspelling voor die halve finale durft de Nederlandse oud-profdarter en analist niet aan. "Ik verwacht dat Duitsland en Noord-Ierland dicht bij elkaar zullen zitten. Het wordt vooral kijken hoe Gurney met het publiek omgaat. Hij kan dan nog weleens een heethoofd zijn. Je weet dat het gaat gebeuren, dus het mag geen excuus zijn, maar je weet ook hoe het werkt."

Medelijden met 'Nederlandse' darter op World Cup of Darts: 'Hij moet echt even zijn pijlen wegleggen' De World Cup of Darts is desastreus begonnen voor het Amerikaanse koppel Jules van Dongen en Danny Lauby. Hun eerste koppelpartij ging verloren tegen Hong Kong, mede door de slechte vorm van de in Nederland geboren Van Dongen. "Het was pijnlijk om te zien

Grand Slam of Darts

Een extra element dat het wellicht nog spannender maakt voor bepaalde spelers in de halve finale, is de Grand Slam of Darts. De finalisten van de World Cup of Darts worden uitgenodigd voor dat toernooi en pas drie van de acht halve finalisten zijn al geplaatst. "Het is voor verschillende spelers een enorm belangrijke avond met het oog op een plek bij de Grand Slam of Darts. Ik denk dat het een hele mooie sessie gaat worden met een hoop spanning", verwacht Van der Voort.

Alleen Martin Schindler, Jonny Clayton en Gian van Veen zijn geplaatst voor dat toernooi. "Voor die anderen speelt dat 100% mee. Dat is een ranking toernooi en hartstikke belangrijk. Kijk naar Price vorig jaar. Die liet de World Cup schieten en stond toen niet op de Grand Slam. Dit is gewoon de route. Dan heb je het maar gehad."

Topdarter Dimitri Van den Bergh is geen full-time prof meer: 'Niet de juiste manier' De Belgische topdarter Dimitri Van den Bergh (30) nam in april 2025 afstand van de sport, zonder te melden wanneer hij terug zou keren. Inmiddels is die comeback geweest, bij de World Cup of Darts, zij aan zij met Mike De Decker. Maar weer fulltime darten? Dat ziet 'The Dreammaker' vooralsnog niet als optie.

Beluister de podcast

Zolang Nederland in de World Cup of Darts zit, maken Vincent van der Voort en Damian Vlottes elke dag een extra aflevering van de podcast Darts Draait Door. Daarin kijken ze terug en vooruit op de (gespeelde) wedstrijden en benoemen ze opvallende zaken op en naast het podium. Check de nieuwste aflevering hier onder.