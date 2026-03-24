Topdarter Mike de Decker maakt momenteel een zeer moeizaam jaar door. Het gaat zelfs zo slecht met de eenvoudig Major-winnaar dat hij naar eigen zeggen 'professionele hulp' zoekt. De snelle uitschakeling op zijn thuistoernooi in België hielp daar nog eens extra aan bij.

In 2024 stond heel de dartswereld versteld toen een nog vrij onbekende Mike de Decker de World Grand Prix, en daarmee één van de belangrijkste Majors, won. Maar daarna ging het een stuk minder met The Real Deal. Dit jaar bereikte hij vrijwel geen enkel goed resultaat op de diverse toernooien.

Euro Tour België

Afgelopen weekend moest het dan eindelijk gebeuren voor de 30-jarige darter, met een Euro Tour-toernooi in zijn eigen België. Maar ook daar ging het direct fout. Tegen een ontketende Niels Zonneveld kwam hij nipt te kort: 5-6. Het was een extra harde klap voor De Decker, die graag succes wilde behalen voor zijn eigen publiek.

“Dat had niet mogen gebeuren. Als ik op het eind twee keer 100 had gegooid, had ik de wedstrijd gewonnen. Ja, shit. Misschien was Wieze een paar weken te vroeg, maar goed", analyseert de darter uit Mechelen zijn verliespartij bij Het Nieuwsblad. “Je kunt niet verwachten dat je in één, twee, drie potjes weer op het niveau van 2024 zit. Maar als dit in München was gebeurd, was het ook niet leuk."

'Professionele hulp'

2024 was een absoluut topjaar voor De Decker, die naast de winst op de Grand Prix nog een aantal keer zeer ver kwam op grote toernooien. “Ik train veel en ik heb ook professionele hulp gezocht. Dus hopelijk komt het snel goed en krijgen we dat niveau snel weer terug", zo licht hij toe. “Ik weet dat dit erbij hoort, dat het een proces is. Het is niet leuk om hier te verliezen, in je eigen land."

Ondanks de tegenvallende resultaten blijft de Vlaming optimistisch. "Ik ben natuurlijk niet blij, maar ik ga nu niet bij de pakken neerzitten. Ik heb die periodes wel vaker gehad en ik focus me op mijn harde werk, dan komt het wel goed.”

'Boost'

Zijn slechte resultaten hebben wel een vervelend gevolg voor De Decker. Hij is nu niet meer automatisch geplaatst voor de Euro Tour. Toch ziet hij ook daar iets positiefs in. "Vorig jaar was het niet goed genoeg en nu heb ik maar één wedstrijd gewonnen. Dan verdien je het niet. Misschien kunnen die kwalificatiewedstrijden me een boost geven", besluit De Decker op een positieve noot.