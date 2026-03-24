Dat Michael van Gerwen ging stappen met collega-darter Luke Humphries tussen de Premier League Darts-avond in Dublin en de Euro Tour in België in, is volgens goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort 'niet verstandig'. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

Laat vooropstaan dat Van der Voort vindt dat hij, gezien de resultaten van Van Gerwen in Dublin en Wieze, er eigenlijk niks over mag zeggen dat zijn goede vriend tot 's avonds laat in de kroeg in Dublin stond donderdagavond. "Maar is het wel verstandig?", vraagt Van der Voort zich hardop af in Darts Draait Door. "Hij is aan het bouwen, het is een heel belangrijk jaar en dat verkondigt hij overal. En dan ga je op stap..."

'Niet zo verstandig'

Hij vindt het niet handig, al heeft hij er niks over te zeggen. "Ik vind het persoonlijk niet zo verstandig, maar ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik ga liever met m'n vrienden weg met al die darters op stap. Het zijn niet voor niks collega's. En het is niet zo dat Van Gerwen nooit weg kan, hè. Maar hij heeft de halve finales gehaald en goed gespeeld, dus je kan er eigenlijk niks van zeggen."

'Als hij zo doorgaat'

In Dublin werd hij uitgeschakeld in de halve finale door Luke Littler en in Wieze in dezelfde ronde door Luke Humphries, zijn stap-partner. Wat hij op het podium liet zien, kan Van der Voort wel bekoren. "Z'n vorm zit er echt wel aan te komen, maar het is hard werken voor hem. Als we zo doorgaan is hij in de zomer echt op een goed niveau. Zijn absolute topvorm is er niet, maar hij is er wel naartoe aan het werken. Het zijn de details die het hem nog makkelijker kunnen maken. Daardoor verspilt hij zoveel energie dat het in de halve finale in Wieze op was."

'Moet heel belangrijk zijn voor hem'

In de Premier League Darts in Berlijn donderdag wacht een volgende clash met Humphries en moet de Nederlander een resultaat boeken om aansluiting te houden bij de belangrijke top-vier van het invitatietoernooi. "Dat is een heel belangrijk potje, want de afstand kan bij een nederlaag al wat te groot worden", aldus de Purmerender. "Deze moet heel belangrijk zijn voor hem en hij moet zich alleen op deze avond focussen. Er zijn geen grote toernooien erna, dus hier draait het om."

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt er gebeld met Gian van Veen, die dagenlang in het ziekenhuis lag met nierstenen. Ook bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de afgelopen dartsweek en alles wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.