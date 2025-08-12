Mike De Decker vond dat hij afgelopen editie recht had op deelname aan de Premier League Darts, maar voor komend jaar zijn de kaarten heel anders geschud. De Belgische topdarter sprak er zo negatief over, dat oud-collega Vincent van der Voort op een gegeven moment op de rem trapte.

Het onderwerp wordt aangehaald in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. De Decker debuteerde afgelopen weekend op de World Series en belde vervolgens even in met Van der Voort en presentator Damian Vlottes. Laatstgenoemde vroeg zich af of de deelname aan de World Series een beetje smaakte naar de Premier League.

'Dat wordt een afslachting'

"We zullen zien", begint De Decker nog voorzichtig, om vervolgens los te gaan op zijn eigen spel. "Ik vind nu - op basis van mijn jaar - dat ze mij er niet in kunnen zetten, want mijn jaar is gewoon niet goed genoeg. Dat kan nog veranderen, er komen nog redelijk wat Majors aan, maar op basis van nu zou ik zeggen: zet mij er alsjeblieft niet in, want dat wordt een afslachting."

"Dat moet je niet zeggen!", herhaalt Van der Voort direct tweemaal. Daar stemt Vlottes mee in: "Nu heb je een balletje opgegooid." Maar De Decker heeft geen spijt van zijn uitspraken: "Ja, dat is gewoon eerlijk. Nu voelt het niet dat ik zeg: ja, de Premier League. Maar dat kan goed binnen een half jaar veranderen."

Luxe leven

Afgelopen jaar won De Decker nog de World Grand Prix, waarna hij hoopte op een plekje in het meest prestigieuze dartstoernooi naast het WK. Maar deelname aan de Premier League bleef uit voor The Real Deal. Nu mocht hij als vervanger dus wel meedoen aan de World Series, waar hij volop geniet van de luxe. "De kamer is een kingsuite of weet ik veel hoe je dat noemt. We hebben twee ruimtes en ik moet nog net niet mijn gps aanzetten. Het is redelijk groot. Je merkt wel dat er meer luxe is dan bij een major in het spelershotel."

Beluister de podcast Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort niet alleen met Mike de Decker over zijn ervaringen aan de andere kant van de wereld, maar hebben ze het over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.