Bescheiden Michael van Gerwen maakt top vijf Nederlandse sporters: 'Wout Weghorst gaat me een bericht sturen'

Michael van Gerwen heeft in een TikTok-video zijn top vijf beste Nederlandse sporters gedeeld. Er zat echter een addertje onder het gras. De darter wist namelijk op voorhand niet uit welke sporters hij mocht kiezen.

Van Gerwen kreeg op het TikTok-account talkSPORT de taak om vijf Nederlandse sporters in op plek één tot en met vijf te zetten. De presentator vertelde hem welke sporters hij moest beoordelen.

De eerste naam die werd genoemd was die van Van Gerwen zelf. De darter twijfelt even op welke plek hij zichzelf moet zetten. "Ik weet helemaal niet welke namen nog gaan komen", zei hij. Hij besluit zichzelf op de laagste plek te zetten: plek vijf. "Dat is bescheiden van je", vindt de presentator.

F*ck off

Achteraf heeft hij toch spijt van die keuze. Nadat hij Johan Cruijff, Max Verstappen en Ruud Gullit op plek één, twee en vier heeft gezet, blijft alleen de derde plek nog open voor de laatste naam. "Wout Weghorst", noemt de presentator. "F*ck off", reageert Van Gerwen. "Twaalf."

Maar helaas mag dat niet. "Weghorst moet boven Van Gerwen", lacht de presentator. "Je maakt me dood", reageert de 35-jarige Nederlander. "Wout Weghorst gaat me een bericht sturen als hij dit ziet."

PSV-fan

Als Weghorst bij PSV zou hebben gespeeld zou het vast geen probleem voor Van Gerwen zijn geweest dat hij boven hem in de top vijf stond. Hij is namelijk supporter van de club uit Eindhoven. Dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Toen PSV landskampioen werd plaatste hij ook een foto in het shirt van de club op zijn Instagram. Daarbij feliciteerde hij zijn favoriete club.