Waarom kinderen van Michael van Gerwen er niet bij zijn in Rosmalen: 'Mijn vrouw is mee'

Michael van Gerwen gaf zaterdag bij de Dutch Darts Championship landgenoot Kevin Doets een draai om de oren. In Rosmalen werd het 6-0 voor de drievoudig wereldkampioen.

Als Brabander is dit toernooi zijn thuiswedstrijd. Mighty Mike is dus gebrand op een puik resultaat bij dit Euro Tour-evenement. Zeker ook gezien de sof bij de Premier League Darts, waar hij met enige moeite de play-offs haalde, om vervolgens op de slotdag direct in de halve finale onderuit te gaan, tegen Luke Humphries.

Zondag staat Van Gerwen in de Autotron in de derde ronde tegen Chris Dobey. Die dag worden alle resterende rondes gespeeld, tot en met de finale dus. Dan zal het publiek uiteraard weer totaal op de hand van de lokale held zijn. Tot genoegen van MvG: "Dit doet me echt goed, zo met dit publiek", zei hij na afloop. "Mijn vrouw is ook mee, m'n kinderen niet. Die wilden liever op de iPad blijven spelen bij de oppas, haha!"

Dominantie Van Gerwen

Jarenlang was Van Gerwen de grote man van de dartswereld. Zeker na het pensioen van Phil Taylor, begin 2018, kwam niemand nog in de buurt van zijn prestaties. Maar lang duurde dat paradijselijke dartsleventje niet. Eigenlijk kwam de klad er al flink in 2020 in, toen de coronapandemie begon. Spelen in lege zalen, dat ligt showman Van Gerwen niet. Hij heeft adrenaline nodig, opwinding, rumoer.

Toen de zalen eenmaal weer vol zaten, gaandeweg 2022, had hij er moeite mee om zijn niveau van voor de pandemie te hervinden. Ook traden er allerlei kwaaltjes op, zoals meerdere operaties aan zijn gebit. Lees hieronder meer over het verval van Van Gerwens dominantie in een column op Sportnieuws.nl

Niet treuren

Van Gerwen blijft er relatief relaxt onder. Hij wordt ook een dagje ouder en wijzer, wat vaak inhoudt dat je leert relativeren. "Donderdag was natuurlijk heel teleurstellend en verliezen doet altijd heel veel pijn, maar je moet niet blijven treuren", zei hij. Tegen Viaplay zei hij: "Ik denk dat ik uiteindelijk een prima wedstrijd heb gespeeld. Steady. Weinig fouten gemaakt. Ik gooide de juiste finishes op de juiste momenten."