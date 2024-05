Dutch Darts Championship | Michael van Gerwen verliest nét aan in halve finale

Michael van Gerwen is gestrand in de halve finale van de Dutch Darts Championship. In een waar spektakel bereikte Jonny Clayton de finale, door in Rosmalen met 7-6 te winnen van de Nederlandse darter.

De vriendelijke Shrek was in de kwartfinale niet vriendelijk voor Noppert die in Rosmalen als vierde geplaatst is. Van Gerwen was door mindere resultaten als vijfde geplaatst, maar toonde zijn oude stijl weer in eigen land. Van Gerwen mag het later zondagavond laten zien tegen Jonny Clayton. De Welshman hield geen spaan heel van Ryan Searle: 6-2.

Van Gerwen begon uitstekend, maar had in Noppert een ijzersterke tegenstander. Mighty Mike kon mede door het goede scoren zijn openingsleg behouden. De Friese darter kon het niveau aanpikken en pakte ook zijn eigen leg. In de derde leg was het Noppert met zijn eerste breakkans, maar Van Gerwen verkrampte niet en sloeg gelijk na die misser toe. Van Gerwen brak meteen en had het gat geslagen. Zeker toen hij eenvoudig de vijfde leg pakte voor 4-1.

Van Gerwen had het vertrouwen en het publiek koos lichtelijk zijn kant. Geen razend spannende Nederlandse strijd, maar een eenzijdige wedstrijd dus. De Brabander pakte in eigen provincie gelijk nog een leg en met dubbel tien maakte Van Gerwen het af.

Noppert bereikte de kwartfinales door in een ander Nederlands onderonsje te winnen. Jermaine Wattimena maakte het The Freeze heel lastig, maar moest wel buigen: 6-5. Van Gerwen had geen moeite met Chris Dobey: 6-1.

Jonny Clayton

Van Gerwen leek in de halve finale ook totaal geen moeite te hebben met Clayton. Hij kwam binnen no-time met 4-0 voor, maar de Welshman knokte zich terug tot 4-4. Van Gerwen kwam weer met 6-4 voor, maar Clayton maakte het enorm spannend: 6-6. De laatste leg bleek dus allesbeslissend: 7-6 voor Clayton. Vervolgens moest de Welshman afwachten of hij tegen Martin Schindler of Josh Rock zou gooien in de finale.

Uitslagen Dutch Darts Championship

Uitslagen kwartfinales:

- Jonny Clayton - Ryan Searle 6-2

- Danny Noppert - Michael van Gerwen 1-6

- Luke Woodhouse - Martin Schindler 5-6

- Gerwyn Price - Josh Rock 3-6



Uitslagen halve finales:

- Jonny Clayton - Michael van Gerwen 7-6

- Martin Schindler - Josh Rock

Eerder op de dag probeerde Gian van Veen het Gerwyn Price lastig te maken. In die lastige opdracht slaagde het Nederlandse dartstalent niet. Price won afgetekend: 6-1. Verder zijn er daarom geen Nederlanders meer over in de strijd om de titel in Rosmalen.