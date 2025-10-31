Alex Spellman mag zich in december gaan melden in het Londense Ally Pally voor het WK darts. De Amerikaan legde een bijzondere weg af richting plaatsing, want niet lang geleden werkte hij nog voor de wereldberoemde game Fortinte.

Spellman won zaterdag het CDC Continental Cup-toernooi en heeft daarom een ticket boor het WK darts officieel binnen. Het is de tweede keer dat hij aan het toernooi mag deelnemen. Spellman werd in 2023 direct uitgeschakeld door Ryan Joyce, maar dit jaar mag hij het dus nogmaals proberen. En dat terwijl de Amerikaan niet lang geleden nog een hobbydarter was die werkte voor de populaire game Fortnite.

Tegenover MODUS’ Tungsten Talk vertelt Spellman over het werk wat hij deed voor Fortnite. "Ik heb informatica gestudeerd en ik heb langere tijd in de IT gewerkt. Ik haatte alles aan dat werk. Ik had geluk dat ik een contract aangeboden kreeg bij Epic Games, het bedrijf achter onder andere Fortnite en andere games. Ik deed daar IT-werk en wat programmeerklusjes. Ik heb daar ongeveer zes jaar gezeten", vertelt een openhartige Spellman.

Prijzengeld

Spellman vertelt ook over zijn eerste dartstoernooien in 2008, waar hij omgerekend rond de 230 euro verdiende met een overwinning. Op het WK gaat dat wel anders zijn. Spelers die zich überhaupt weten te plaatsen krijgen al iets meer dan 17.000 euro als ze aan de oche komen voor hun eerste wedstrijd. Als Spellman of een andere speler zijn eerste wedstrijd weet te winnen, dan kan diegene weer een kleine 11.500 euro bijschrijven,.

Het prijzengeld loopt vervolgens fors op richting de latere rondes. Als een speler de laatste 64 haalt, dan mag diegene al meer dan 28.000 euro bijschrijven. Een plek in de kwartfinale levert meer dan 113.500 euro op voor enkel het verschijnen aan de oche. De winnaar van het WK darts krijgt maar liefst 1 miljoen pond. Omgerekend in euro's komt dat neer op een bedrag van zo'n 1.130.000 euro. Luke Littler is de titelverdediger en lijkt wederom een grote favoriet voor die enorme geldprijs.